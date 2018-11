Gündem / 22 Kasım 2018

22 Kasım 2018 Perşembe 09:01



22 Kasım 2018 Perşembe 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" temalı Ege Ekonomik Forumu ile "İzmir PTT e-Ticaret Üssü" ve "Gemi Trafik Hizmetleri Projesi"nin açılış törenlerine katılacak.Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılışı ile "Kaptan-ı Derya Piri Reis Araştırma Gemisi 40. Yılı Etkinliği"nde yer alacak.(İzmir/10.00/11.30/12.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" Konferansı'na katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ATG fuaye alanında düzenlenecek "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına ve Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hacettepe Konferansları'na katılacak.(Ankara/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü davası öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde basın açıklaması yapacak.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- TBMM'denGenel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.(TBMM/14.00/11.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT e-Akıllı Pazaryeri Tanıtım Toplantısı ile İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Açılış Töreni'ne katılacak, İzmir- İstanbul Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak.(İzmir/11.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi ile eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.(Ankara/14.30)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenecek Türkiye-Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışında konuşacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında "Şeker en tatlı zehirdir" konulu konferans verecek.(Ankara 14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.30)Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.(İstanbul/10.30)FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)4- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.(İstanbul/10.00)SPOR1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes, Volkswagen Arena'da karşılaşacak, Fenerbahçe ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.(İstanbul/20.15/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Hayvan üreticisine 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım atıyoruz. Yeni yaptığımız çalışmayla artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu orman alanlarının tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yani yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açtık""Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak""Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu sahalarda otlatmak yasak olacak"(Deniz Çiçek/Ankara)2- "Suriyelilerin devletten maaş aldıkları bilgisi doğru değil"Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz:"Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ücretsiz ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız alındıkları bilgileri doğru değil""Suriyelilerin hepsinin suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir kısmı da kendi aralarında gerçekleşen hadiseler""Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Dönüşler devam ediyor""Yılbaşından beri 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de düzensiz göçle mücadele ve bunun engellenmesi adına her türlü tedbiri almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz"(Muhammed Boztepe/Ankara)3- Sınırın fedakar öğretmeni anne duası da alıyorHatay'dan 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydeki okula atanan fen bilgisi öğretmeni Hilal Seyhan, Irak sınırındaki yerleşim biriminde öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesinin de bakımını yapıyorHilal Seyhan:"Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk"Anne Cennet Karaca:"Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. 