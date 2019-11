GÜNDEM / 22 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali Erol Ayyıldız'ı kabul edecek, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılacak.(İzmir/13.02/14.30/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, Türkiye-Kırgızistan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da düzenlenen 2. Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılacak.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşacak.(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası ile Barem Gaziantep Tesisi açılışlarıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katılacak.(Gaziantep/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, alan incelemelerinde bulunacak, STK temsilcileri ile toplantı yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.(Sinop/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ya da Eğitim Dergisi Tanıtım Programı'na iştirak edecek.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans verecek, Kestane Mahalle Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi dahil ziyaretlerde bulunacak, halkla buluşacak.(Ordu/10.30-18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek.(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak.(Kranj/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- TÜİK, 2018 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılacak.(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izlenecek.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısının Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 dosyadan dolayı dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor.(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak.(Lyon/22.45) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de 12. hafta Adanaspor-Giresunspor müsabakasıyla başlayacak.(Adana/19.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasının ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Karayolları karşı karşıya gelecek.(Bursa/18.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuk sahibi ailelere "20 dakika" uyarısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalıdır""Çocuğun teknolojiyle erken yaşta tanışması ve yalnız başına bırakılmasının çocukta gelişimsel geriliklerine sebep olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştır""Anne babalar çocukların internet oyunlarında edindiği arkadaşlıkları kontrol etmeli, çocuklarını tanımadıkları kişilerden ve belirsiz hesaplardan gelen arkadaşlık tekliflerini reddetmeleri konusunda uyarmalı""Aileler sosyal medya kullanıcısı olarak özel hayatın gizliliği ve bilgi paylaşımında çocuklarına rol model olmalı"(Duygu Yener/Ankara)2- Kadın cinayetleri öncesi en belirgin işaret "ölüm tehdidi"Polis Akademisi Suç Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Taştan:"Ölüm tehdidi ciddiye alınmalıdır. Kadına ve ailenin diğer fertlerine yöneltilen ölüm tehdidi ve mükerrer şiddet, kronik geçimsizlik, madde kullanımı, kriminal kişilik... Bunlardan özellikleölüm tehdidi olduğunda, kadın cinayeti neredeyse kesin""Kolluk ilk müdahale eden taraf olduğunda şiddet uygulayan kişi, şiddetini artırabiliyor. Polise gelen vakaların ilk önce ŞÖNİM tarafından üstlenilerek gerekli müdahalelerin yapılması planlanmalı"Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen:"Kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmeli. İnfaz daha ağır tutulmalı, takdiri indirim nedenler kaldırılmalı""Türkiye Cumhuriyeti'nde 'adli kolluk teşkilatının' kurulması şart. Çünkü dellilerin toplanması ve değerlendirilmesinde çok iyi hareket etmemiz lazım"(Merve Yıldızalp Özmen/Ankara)3- Necmettin öğretmenin ailesi her 24 Kasım'da gömleğiyle avunuyorŞanlıurfa'dan memleketine gelirken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyorAnne Gülay Yılmaz, oğlu Necmettin'in ara tatilde giydiği ve hiç yıkamadığı gömleğini koklayarak evladı şehit öğretmene duyduğu özlemi dindirmeye çalışıyorAnne Gülay Yılmaz:"Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Belki günde 2-3 defa gidip gömleğini kokluyorum. Hasreti gömleğini koklamakla, fotoğrafına dokunmakla geçmiyor. Bana bir anısı bir kokusu kaldı. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın. Kimseye evladını hasretini kıyafetiyle gidermeyi nasip etmesin"Baba Hamit Yılmaz:"Evladımı çok çeşit şartlarda yetiştirdim. Baba Hamit Yılmaz:"Evladımı çok çeşit şartlarda yetiştirdim. Yokluklar içinde okuttum onu. Rabbim'de ona makamların en büyüğünü verdi. Şehit olacağını bizimle paylaşmıştı. Allah dualarını kabul etti. Sevgili oğlumun ve tüm şehitlerimizin makamı cennet osun"(Veysel Kara/Gümüşhane)