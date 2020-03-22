Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM / 22 Mart 2020 - Haberler

GÜNDEM / 22 Mart 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

22.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:02
GÜNDEM / 22 Mart 2020
6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından "uzaktan eğitim" yarın başlıyor
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek
Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek
(Yıldız Aktaş/Ankara)
2- Bakan Pakdemirli: "Bu sene 260 bin ton hamsi yakalandı"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
"Bu sene (2019-2020 av sezonu) 260 bin ton hamsi yakalandı. Geçen senenin tam 3 katı. Bu sene de balıkçılarımız açısından son derece bereketli geçiyor"
"(Su ürünleri ihracatında) Vitesi büyüttük. 1 milyar dolar olan hedefimizi şimdi 2 milyar dolara çıkardık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"
(Tezcan Ekizler/İzmir)
3- "Türkiye evde kalsın" diye hizmetler internet üzerinden veriliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
"Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetler artırıldı"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Haberler
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı Haberler
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Hayvan hastalıkları ile mücadele Düzce'de devam ediyor - Haber İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı - Haber Kepez zabıtası sıkı denetimde - Haber Sivas'ta "evde kal" çağrısı etkili oldu - Haber Seydişehir'de iş yeri yangını - Haber Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı - Haber Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var - Haber Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber
Loading