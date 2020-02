GÜNDEM / 22 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir 'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışını gerçekleştirecek, Bergama ve Kınık Belediyelerini ziyaret edecek, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Akgün Şirketler Grubu İzmir Seramik Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.(İzmir/14.00/16.00/17.30/19.00 ) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dışilişkiler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı ile Bozova İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Şanlıurfa/09.40-19.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Çorum Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.(Çorum/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılışı İlk Ders Toplantısı'na ve Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.(Kayseri/11.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılacak.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Berlin) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.(Elazığ) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katılacak; Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı izleyecek.(Antalya/09.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Süper Lig'de 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-Gaziantep FK maçları oynanacak.(Kayseri/14.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- TFF 1. Lig'de 23. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü, Akhisarspor-Fatih Karagümrük, Adana Demirspor-Altınordu karşılaşmalarıyla sürecek.(Erzurum/İstanbul/14.00/Manisa/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla başlayacak.(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.(İstanbul/14.00/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasına Arhavi Voleybol-Halkbank, Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.(Artvin/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik yoldaMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Pilot uygulamalarla başlayacağız. Hazırlıklarımız tamam, bu sene pilotunu simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti""Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi şeyler var. Böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor bunun modellemesi çıktı"(Yıldız Aktaş/Ankara)2- Yeni tip koronavirüs salgını altını rekora taşıdıAltının ons fiyatı, Kovid-19 salgını ile ilgili tedirginliklerin başlangıcından itibaren sınırlı yükselişlerle hareket ederken farklı ülkelerdeki ölüm vakalarının artması, risk algısında yükselişin ivme kazanmasına neden olduAzalan risk iştahının küresel çapta dolar talebini artırdığına ve dolar endeksini 99,9 ile son 3 yılın en yükseğine taşıdığına dikkati çeken analistler, bu fiyatlamanın altının gram fiyatındaki yükselişin daha güçlü seyretmesine neden olduğunu belirttiAnalistler, yatırımcıları altına yönlendiren bir başka faktörün küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri olduğunu, getiri arayışının altını öne çıkan yatırım araçlarından biri haline getirdiğini vurguladı(Murat Aslan/İstanbul)3- "Cep"ten çok konuşup az ödüyoruzTürkiye'de geçen yılın 9 ayında mobil trafik hacmi 205,4 milyar dakikaya yaklaştıSöz konusu dönemde 480 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldıMobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir, Avrupa ülkelerinde ortalama 18,09 avro iken Türkiye'de 5,89 avro oldu(Arife Yıldız Ünal/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 