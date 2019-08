GÜNDEM / 23 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.(Ankara/14.30/17.30/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek, 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak.(Balıkesir/09.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına iştirak edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak.(Slovenya) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek.(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve gerçekleştirilecek organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed, "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri'nde gerçekleşecek "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" konulu söyleşiye katılacak.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- "1. Arap Şiir Buluşması", Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Kartal Belediyesi Masal Müzesince düzenlenen "Masal Festivali" başlayacak.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı)2- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Bolu/20.00) (Fotoğraflı)4- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.(Suzhou/14.00)5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.(Üsküp/22.00)ÖZEL HABER1- Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördüTürkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş:"Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mu¨lkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yu¨ru¨yen bir araç olacak"Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yu¨zlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor""Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir su¨re içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak"(Bahattin Gönültaş/Dilara Zengin/Berlin)2- Umre için kayıtlar başladıUmre yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar başladıDiyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracakHac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan:"Bir kampanya yaptık. Suudi Arabistan'ın şartlarında çok kullanılmayan dönemi biz fırsata çevirerek vatandaşlarımızı umreye göndermek için azami derecede fiyat indiriminde bulunduk""Çok uygun fiyatlarla umre kampanyamız başladı. En düşük fiyat yaklaşık 2 bin 500 riyalden başlıyor. 8 bin kişilik bir kontenjanımız var. Kontenjanımız çok sınırlı olduğu için vatandaşlarımıza erken kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"(Mehmet Tosun/Ankara)3- MKEK'ten güvenlik güçlerine yerli yeni makineli tüfekMKEK Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilen ve tasarım süreci sona eren PMT-76 platform makineli tüfeği, 15 kalifikasyon testini başarıyla tamamladıMKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş:"Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan fabrikamızda üretildi""Tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak. 