GÜNDEM / 23 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.(İstanbul/11.00/Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katılacak.Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, daha sonra Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarına ziyarette bulunacak.(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un yargılanmasına başlanacak.(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Süper Lig'de 16. haftanın son maçlarında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.(Konya/Denizli/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Giresunspor, Altınordu'yu konuk edecek.(Giresun/19.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmasıyla sona erecek.(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Sağlık Bakanlığından "Yapay Zeka Enstitüsü"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"7 ayrı enstitüden oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu""TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak""Robotik değerlendirme, hekimin işini kolaylaştıracak, en küçük görüntülerin de atlanmaması için hatırlatma yapan, hekimin bundan sonra yine okuma yaptığı bir robotik sistem olacak. Uzun vadede bu okumaların daha çok yapay zeka üzerinden şekilleneceğini de söyleyebilirim"(Duygu Yener/Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Gizli kameralar, mahremiyeti ve özel hayatı tehdit ediyorBilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever:"Gizli kameralar artık kalem, anahtarlık, çakmak, gözlük, düğme, rozet, broş, kravat, kol saati, duvar saati, oda spreyi, yangın sensörü, duman dedektörü, ayna, uydu alıcısı, ampul, askılık, saksı, oyuncak ve daha birçok nesne içerisinde yer alabiliyor"KVKK Uzmanı avukat ara bulucu Murat Keçeciler:"Kişilerin görüntüleri ve seslerinin kişisel veri olduğu tartışmasızdır. Aynı şekilde '6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' aydınlatma yükümlülüğüne uymadan kişisel verinin elde edilmesi durumunda ve veri güvenliği yükümlülüğünü ihlal edilmesi hallerinde ciddi para cezaları öngörülmüştür"(İzzet Taşkıran/İstanbul)3- Yumurta üreticileri Arap pazarına yöneldiTürkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da üreticiler, en büyük pazarlarından Irak'ın yumurta ihracatını durdurması üzerine Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yöneldiAfyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser:"Nisandan sonra Kuveyt'e 15, Suriye'ye 3, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere de toplam 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik""Yumurta üreticilerimiz Irak'a ihracatın durmasıyla 'ne yapabiliriz' diye farklı pazarlar arıyor. 