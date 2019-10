GÜNDEM / 23 Ekim 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüşecek, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul edecek, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa 'nın Strazburg kentine gidecek.(TBMM/11.00/16.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak belediye başkanlığını ziyareti sonrası alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.(Bingöl/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Hotel'de düzenlenen "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"na katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)4- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışı ile Teknopol İstanbul İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Temel Atma törenlerine katılacak.(Antalya/10.00/11.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi ile 2018 yılı devlet hesapları verilerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülüyor.(İstanbul/09.00)3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.(İstanbul/09.00)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.2- UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Braga, Trabzonspor-Krasnodar ve Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/17.30/Trabzon/16.30/İstanbul/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek.C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında Germani Brescia Leonessa ile karşı karşıya gelecek.D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak.(Bursa/20.00/Brescia/21.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, Belçika ekibi Telenet Giants ile deplasmanda karşılaşacak.(Ankara/19.30/Antwerp/21.00) (Fotoğraflı)6- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2019-2020 sezonu ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Spirou Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Fribourg/21.00/Charleroi/22.15) (Fotoğraflı)7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Reyer'i konuk edecek.(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.C Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi konuk edecek.D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak.E Grubu'nda Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye konuk olacak.(Brno/19.00/Ankara/16.00/Ruzomberok/18.00/Sfantu Gheorghe/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyorYasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, denizlerde kaçak geçişlere karşı mücadelesini gece görüş özelliğine sahip dürbün ve termal kameralarla aralıksız sürdürüyor1 Ocak-21 Ekim tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik, dalgalara karşı lastik botlarda kalabalık gruplar halinde yapılan yolculukların ölümle sonuçlanmasının de önüne geçtiGeçen yıl aynı dönemde 82 kişinin hayatını kaybettiği "umut yolculuğunda" ölenlerin sayısı bu sene 32'ye geriledi2- MEB, mesleki eğitimde "kurumsal kalite" dönemini başlattıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:"Okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında kalite güvence sistemi kurduk""Öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Bu dönem sektörlerle imzaladığımız iş birliği protokolleri ile proje kapsamına aldığımız okullarımızı dış değerlendirmeye aldık""Süreç tamamlandığında, kurumsal dış değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme raporu da yayımlayacağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız"(Selma Kasap-Ankara)3- Büyük postane 110 yıldır tarihe tanıklık ediyorİstanbul'un sembolü binalardan biri olan Sirkeci'deki Büyük Postane, ihtişamı ve dikkati çeken mimari yapısıyla 110 yıldır tarihe tanıklık ediyorMimarlığını Vedat Tek'in üstlendiği binanın yapına, 1905'te başlandı. 4 yılda tamamlanan bina, 23 Temmuz 1909'da Posta ve Telgraf Nezareti olarak faaliyete geçtiİstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran:"Yeni yapılacak postane binası, İstanbul'daki yabancı posta merkezlerine karşı bir prestij meselesiydi""Böylesine görkemli, ihtişamlı, mimari güzellikleri içinde barındıran bir binada görev yapmak çalışanlarımıza çok ayrı bir zevk veriyor"İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül:"Büyük Postane şehrin tarihi dokusunda yer alan, 90 metrenin üzerinde cepheye sahip anıtsal bir bina. Hem simgesel değeri hem de işlevi göz önüne alındığında Osmanlı Canlandırmacılığı'nın ya da bilinen adıyla Birinci Milli Mimarinin, en önemli örneklerinin başında gelir"(Semra Orkan/İstanbul)