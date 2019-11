GÜNDEM / 23 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katılacak, valilik ziyaretinden sonra basın açıklaması yapacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.

(Çorum/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOBİ Merkezini ziyaret edecek, Ağrı Tekstil Fabrikasının temel atma törenine katılacak.

(Ağrı/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri'inde incelemelerde bulunacak.

(Nevşehir/12.30/15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakası ve Ödül Töreni ile Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başkent Öğretmenevi'nde öğretmenler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına ve Perşembe Belediyesi Hamsi Festivaline katılacak, Fatsa Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ünye OSB, Üniversite ve Kültür Merkezi alanlarında incelemelerde bulunacak, halkla buluşacak

(Ordu/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Bölge Toplantısı ile Edremit Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleni ve STK'ler ile akşam yemeği programına iştirak edecek.

(Van/10.00/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2. Rize Kitap Fuarı'na katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güçlü Türkiye Buluşmaları-Yerel Yönetimler Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Türkiye Vagon Sanayii AŞ ve ASAŞ Alüminyum AŞ'yi ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunacak.

(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısının Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dolayı dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler izleniyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi, Selimiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası düzenlenecek askeri törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 12. haftaya Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.00/Ankara/17.30/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Eskişehir/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-Teksüt Bandırma karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Bursa/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray, OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol, BOTAŞ-İzmit Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla başlayacak.

(Samsun/14.00/Ankara/15.00/16.00/Mersin/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş, Atlasglobal Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/15.00/16.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

7- TFF 2. Lig'de 14. hafta 5, TFF 3. Lig'de 14. hafta 3 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- MEB'in "patent seferberliği" ilk meyvelerini verdi

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl başlattığı seferberlik kapsamında, meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurudan 21'i tescillendi

Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna 98 başvuru yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu gerçekleşmiş olacak. Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Öğretmenleri evlerinde misafir etmek için liste oluşturdular

Hakkari'nin İran sınırındaki Çatalca köyü sakinleri, çocuklarını geleceğe hazırlayan öğretmenleri evlerinde ağırlamak isteyince yaşanan karışıklığı gidermek için "Öğretmenleri misafir etme" listesi oluşturuldu

Ailelerinden uzakta görev yapmanın hüznünü yaşayan öğretmenler, muhtar ve köy sakinleri tarafından oluşturulup okulun kapısına asılan listeye göre evlerde misafir ediliyor

Muhtar Azizhan Çelikbaş:

"Herkes öğretmenleri evinde misafir etmek isteyince karışıklık oluyordu, hazırladığımız listeyle onu giderdik"

Öğretmen Çağla Suna:

"Hazırlanan listeye göre her gün bir velimize konuk oluyoruz. Çok iyi karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar"

(Sıraç Karadeniz/Hakkari)

3- Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan

Türkiye genelinde geçen yıl tahakkuk eden 23,6 milyar liralık gelir vergisinin yüzde 50,06'sı İstanbul'dan elde edildi

İstanbul'u, yüzde 8,38'lik payla Ankara izledi. İzmir, yüzde 7,37'lik pay ve 1 milyar 740 milyon liralık vergiyle üçüncü sırada yer aldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

