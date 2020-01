GÜNDEM / 23 Ocak 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzoug Ali Al-Ghanim ile görüşecek.

(TBMM/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliğine katılacak, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenecek toplantıda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite" olarak belirlenen 5 yeni üniversiteyi açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

(Malatya/14.00/Denizli/17.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya ekibi Sparta&k Moskova Region ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/Moskova/18.00)

3- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda VakıfBank, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Şehir hastanelerinde "24 saat nöbet" uygulaması devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Şehir hastanelerini branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık"

"Şehir hastanelerindeki memnuniyet Türkiye ortalamasının çok üzerinde. 18 branşa kadar 24 saat nöbetin devam etmesi gereken hastaneler olarak da düşünüyoruz. Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa ve Eskişehir'de başlamış oldu"

"(İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi) 1 milyon metrekarelik bir alana sahip İstanbul'un en büyük hastanesine ulaşım sorunu asla yaşatmayacağımızın, bu konuda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını ve alacağının altını çizmek istiyorum"

(Duygu Yener/Ankara)

2- İstanbul'da deniz ambulansları 3 yılda 9 bin 800 hasta taşıdı

Büyükada ve Kınalıada'da konuşlanan ambulanslar ortalama 8-9 dakika içinde hastaları ana karaya ulaştırıyor

İstanbul Anadolu Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Yusuf Uğurlu:

"Kara ambulanslarında bulunan bütün teknik ekipmanlar deniz ambulanslarımızda da bulunmaktadır. Yazın günde ortalama 14-15, kışın 6-7 hastayı karaya taşıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer-Gencebay Gür/İstanbul)

3- Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını Doğu Akdeniz'in 3 ili sırtladı

Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yarıya yakını Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildi

İhracat rakamında ilk sırada yer alan Mersin 567 milyon dolar, ikinci Hatay 447 milyon dolar ve 6'ncı sıradaki Adana da 113 milyon dolar dövizin ülkeye girişini sağladı

Üç il, Türkiye ihracatının yüzde 49,89'unu 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarla gerçekleştirdi

(İbrahim Erikan/Adana)

***

