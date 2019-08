GÜNDEM / 24 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin 'in Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Rize'nin Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak, Rize Belediyesini ziyaret edecek ve AK Parti İl Başkanlığının akşam yemeğine iştirak edecek.(Artvin/12.00/Rize16.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.(Edirne/12.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilecek.(Nevşehir/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde başlayacak.(Biarritz) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Marmara Denizi'nin su altı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisinin açılışı Heybeliada Ruhban Okulu'nda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla yapılacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Yunanistan karşıya gelecek.(Ankara/19.30/17.00) (Fotoğraflı)2- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.(Ankara/19.15/Antalya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Keçiörengücü-Osmanlıspor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.(Ankara/16.30/Balıkesir/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)4- 2019 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak. (Fotoğraflı)5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.(Üsküp/19.45) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Yabancıların Gözüyle Türkiye - Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyorGüney Kore'de başladığı piyano eğitimine, Almanya'da devam eden ve evlenerek İstanbul'a yerleşen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hyun Sook Tekin, yaşamını ve sanat kariyerini 15 yıldır Türkiye'de sürdürüyorHyun Sook Tekin:"Şu anda dışarıda beni görenler bana hala yabancı olarak bakıyor olabilir de ben kendimi buralı gibi hissediyorum. O kadar uzun senedir burada yaşayınca bazı şeyleri benimsiyorum. 'Sen bizden de Türk'sün' diyenler de oldu, olmadı değil""Türkiye çok güzel bir coğrafyaya sahip, iklimi de çok güzel. Akdeniz'i, Ege Denizi'ni, yani deniz kıyılarını çok seviyorum. Bana 'Dünyanın neresinde yaşamak istersin?' diye sorsalar, Türkiye'yi tercih ederim"(Andaç Hongur/İstanbul)2- Plaza hastalığı: D vitamini eksikliğiİç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Kıskaç:"D vitamini eksiliği özellikle kapalı ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görülmektedir. 2017'de yayınlanan birçok çalışmanın derlendiği bir meta-analizde, ofis gibi kapalı alanda çalışanlarda yüzde 90'lara varan D vitamini yetersizliği saptanmıştır""Yine vardiyalı çalışanlarda ve özellikle gece vardiyası şeklinde çalışmak zorunda olan kişilerde D vitamini yetersizliği çok yüksek oranda görülmektedir""Özellikle plaza benzeri ortamlarda çalışanların doktorlarına başvurarak D vitamini düzeylerine baktırmalarını önermekteyiz. D vitamini eksikliği tespit edilenlerde doktor kontrolünde uygun tedaviye başlanmalıdır"(Hatice Şenses/İstanbul)3- Flamingo nüfusu iki kat arttıFlamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Tuz Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan tür izleme çalışmalarıyla 2017'de 11 bin 79, 2018'de 12 bin 746 flamingo yavrusu tespit edilirken bu yıl bu sayı yaklaşık iki kat artışla 20 bin 381'e yükseldiUçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir olan flamingo yavruları, sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayarak sonbaharda yuvaları Tuz Gölü'nü terk ediyor(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.