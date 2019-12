GÜNDEM / 24 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklayacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonlarının tanıtım toplantısına katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, 2018 yılı kazanç yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(İdlip/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)4- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/11.00)SPOR1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ'ı konuk edecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Spor Toto-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya gelecek.(Ankara/13.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Uzmanlar, Suudi mahkemesinin Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını değerlendirdiCeza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen:"Suudi Arabistan istediği yargılamayı yapabilir, istediği cezayı verebilir. Onları bağlar, bizi asla bağlamaz. Türkiye, yargı yetkisini Suudi Arabistan'a devretmedikçe, Allah'ın bir kulu Türkiye Cumhuriyeti'nin elinden bu yargılama yetkisini alamaz"Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı:"Suudi Arabistan hak, hukuk ve adalet sınavında sınıfta kalmıştır. Suudi yargısı, adaletin ihdası noktasında insanların vicdani beklentilerini karşılayamamıştır"Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı:"Bu iş Suudi Arabistan nezdinde bitmiş olabilir ama bizim için bitmedi hala devam ediyor. BM raporu ortada. Interpol'de arama devam ediyor. Interpol'de onlarca isim var. Onların dışarı çıkışları zor. Ayrıca Türkiye'de mahkeme hala devam ediyor. Savcının hala açıklamadığı konular var. Bu açıklamaları bekliyoruz"Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan:"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası maalesef yargı bağımsızlığından şüphe duyulan bir ülkede adil yargılama ilkelerinden uzak şekilde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu da bir örtbas izlenimi vermektedir. Suudi otoriteleri öncelikle bağımsız uluslararası bir soruşturma sürecine kapı açmalıdır"(Gülsüm İncekaya/İstanbul)2- Bebeklerde kazaya bağlı 100 ölümden 7'sinin nedeni nefes borusuna kaçan yabancı cisimTürkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler:"(Nefes borusuna yabancı cisim kaçması) Yabancı cisim aspirasyonlar, özellikle 1-3 yaş arası çocuklarda daha sık görülmektedir""Literatürde aynı yaş grubu çocuklarda kazalara bağlı ölümlerin yüzde 7'sinden yabancı cisim aspirasyonları sorumlu""Aspirasyona sebep olabilecek küçük yiyecek ve şekerlemeler, çerez, çekirdek, kalem kapağı, oyuncak parçaları küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmeli"(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)3- Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "hata yapmaktan korkmayın" tavsiyesiYönetmen Zaim:"Sezgilerini dinlesinler, hata yapmaktan korkmasınlar. Hata yapmanın basiretlerini ve nimetlerini değerlendirsinler, sonra olacağı varsa olur""(Film sektörü) Olumlu anlamda potansiyeller var ancak olumsuz koşullar da söz konusu. Bütün bunların iç içe geçtiği bir atmosferden bahsetmek mümkün ama 'bardağın yarısı dolu mu boş mu' diye sorarsanız ben 'bardağın yarısı dolu' diye görme taraftarıyım. Her türlü problem aslında ilerisi için bize bir fırsat yaratabilir"(Volkan Kaşik/Malatya)