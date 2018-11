Gündem / 24 Kasım 2018

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'ne, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyorTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek Öğretmenler Günü Buluşması'na katılacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu'nda 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek, Başkent Öğretmenevi'nde öğretmenler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.(Ankara/13.00/12.00/09.00/10.30/13.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek, Antalya il binasının açılış törenine katılacak.(Antalya/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.(Çanakkale/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek'te, Aliya İzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret edecek, Tarihi Kovaçi Osmanlı Mezarlığı'nda incelemede bulunacak.- Ersoy, Riyaset binasının inşaatını, İslam Birliği Reis-ul Ulemasını, Başçarşı Cami restorasyon şantiyesini ve Mostar Köprüsünü ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek.(Saraybosna/Mostar) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşin başında gençler var" sloganıyla CNR EXPO'da gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor, MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.(Erzurum/13.30/Antalya/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)3- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Hatayspor-Altay, Eskişehirspor-Ümraniyespor, İstanbulspor-Gençlerbirliği maçlarıyla sürüyor.(Hatay/13.30/Eskişehir/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit, Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.(İstanbul/Mersin/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş-Halkbank müsabakalarıyla başlayacak.(İstanbul/14.00/15.00/Ankara/16.00/Çanakkale/17.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasına Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçıyla devam edilecek.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)8- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.(Lizbon/21.30) (Fotoğraflı)9- Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası erkekler 3. tur rövanş maçlarında Türk Telekom, Ukrayna temsilcisi Fortune'u konuk edecek, Fenerbahçe ise İspanya ekibi Cajasur Priego ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Ankara/17.00/Cordoba/20.00) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 4 maçla başlayacak.11- TFF 2. Lig'de 14. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta 8 müsabakayla başlayacak.ÖZEL HABER1- "Yüksek yargıdaki yargılamaların yüzde 70'i adli tatile kadar bitecek"Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliğinden Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davalarda 1 yıl geride kaldıDairenin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü toplam 172 davada büyük oranda sona yaklaşıldı, bir davada karar verildiDuruşmalar sırasında FETÖ'nün yargıyı ele geçirmek için yürüttüğü faaliyetler, terör örgütü elebaşının talimatları, örgütün bu amaçla kullandığı yöntemler deşifre edildiYargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu:"Adaletten ayrılmadan, davaları bir an önce sonuçlandırmak için çabalıyoruz. Bu davaların yaklaşık yüzde 60-70'ini 2019 yılı adli tatil başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyoruz"(Aylin Sırıklı Dal/Ferdi Türkten-Ankara)2- Özel sektöre Sudan'a ekim yapma davetiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Sudan'da yaptığımız ofis açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafı bir araya gelerek ülkede tarım yatırımlarına başlayacak""Sudan'a özel sektörü davet edip, toprakları yerinde göstereceğiz. 2019 yılından itibaren bu arazileri Türk girişimcilerin yatırımlarına açmaya başlayacağız""Bu kapsamda, traktör, makine, sulama, gübre, ilaç ve tohum firmaları için de fırsatlar oluşacak. Özel sektöre yapılacak kiralama süresi 35 yılla başlatılacak ve 32'şer yıllık sürelerle uzatılabilecek"(Deniz Çiçek/Ankara)3- "Kredi kartı taksit sınırının artması erken rezervasyonu hareketlendirecek"BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandıTÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:"Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir""Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar"(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul) 