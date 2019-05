GÜNDEM / 24 Mayıs 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya gelecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemesinde bulunacak, STK temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluşacak, EmlakBank iftarına katılacak.(Artvin/13.30-15.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlar toplantısına katılacak, esnafı ziyaret edecek, ASRİAD'ın iftar programının ardından Sultangazi Trabzon Dernekleri üyeleriyle bir araya gelecek.(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Yavuz Özkan'ın Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği İftarı ile Gençlik Kuruluşları Birliği Sahur Programı'na katılacak.(İstanbul/20.00/23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlenecek "Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara Etkinliği"ne iştirak edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret edecek, ocak çalışanlarıyla iftar yapacak.(Manisa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katılacak, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.(Nursultan) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci izleniyor.(Ankara)3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlanacak.(Bayburt) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Sırp mevkidaşı Vanja Udoviçiç ile bir araya gelecek, ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'la görüşecek Kasapoğlu, 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek iftar programına iştirak edecek, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar ve Türkçe öğrenen öğrencilerle buluşacak.(Belgrad/Yeni Pazar) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/18.00/21.00/Sivas/Rize/21.00) (Fotoğraflı)3- TFF 3. Lig play-off finallerinde 2. Grup'ta Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Ankara Eryaman Stadı'nda, 3. Grup'ta Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/16.00/Adana/20.45) (Fotoğraflı)4- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'da sürüyor.Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.(Suphanburi/11.00)ÖZEL HABER1- "Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil Türkiye için düşünmesidir"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:"Türkiye ittifakı, bir büyük kucaklaşmanın adıdır. Sorunlarımızı birlikte çözmektir, bunun için ortak aklı oluşturmaktır""O sımsıkı ittifakın içinde nereli olduğunun, hangi kökten geldiğinin, hangi siyasi düşünceden olduğunun hiçbir önemi yoktur. Türkiye ittifakının içinde 'vatan' demek, milleti korumak, milletin refahı, vatanımızın birliği, evlatlarımızın geleceği vardır""Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil, herkesin Türkiye için düşünmesidir. 'Önce vatan' diyerek hareket etmesidir. Böylece de millet olma bilincimizi sürekli diri tutmaktır, güçlendirmektir. Vatanın ve milletin anahtarıdır""(Siyasi parti liderlerinin Samsun'daki birlik fotoğrafı) O çok doğru bir fotoğraftır. Aynı düşünmüyorlar ama Türkiye ittifakı işte o. Bazen bir fotoğraf, binlerce söze bedel. O fotoğrafın üzerinden yürümek, oradan devam ettirmek lazım bunu"(Aynur Ekiz/Ankara)2- "Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor"İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyorTÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:"Fotoğraf paylaşımları, seyahat tercihlerini etkiliyor. İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı""Ülke nüfusumuz çok genç. Aile tatillerini gençler belirliyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5'er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde"(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)3- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS - "Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik"27 Mayıs 1960 darbesinde gözaltına alınan ve Yassıada'da işkence sonucu öldürülen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ın oğlu Emre Oktay, darbe sürecindeki tanıklıklarını ve darbeye ilişkin yaptığı araştırmalarda elde ettiği bilgileri paylaştıEmre Oktay:"Kapı vuruldu, iki tane tüfekli asker, babamı karargaha götüreceklerini söylediler. Vedalaşamadık bile. Son görüşmemiz oldu. Hep söylerim bilsem sarılacağım, 'Babacığım hakkını helal et' diye. Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik""İsmet İnönü, 'Eğer baskı rejimi kurulursa ihtilal behemehal olur. Bu yolda devam ederseniz sizi ben de kurtaramam. Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyor. İrtibatlı olmasa bunları söyleyebilir mi?""Darbeyi alkışlayanlardan Muammer Aksoy'un Fon dergisinde bir yazısı var, orada anlatıyor. İnönü için 'Darbe ile hiç ilgisi yokmuş gibi konuşuyor Sayın İnönü, halbuki darbeye teşvik eden o değil mi? İdamları önlemek avucunun içine gelmişti niye önlemedi?' diyor"(Mücahit Türetken/İstanbul)