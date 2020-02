GÜNDEM / 24 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katılacak.(Ankara/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Stenograf Yardımcıları Yemin Töreni'ne iştirak edecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek,19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersine katılacak, Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaretinin ardından, İl Özel İdaresi Makine ve Araç Teslim Töreni ile Amasya Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.(Amasya/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Bolu merkez ilçe başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.(Bolu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" görüşülecek.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne iştirak ediyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremden etkilenen Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, siyaset akademisi toplantısına katıldıktan sonra tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.(Van/11.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.(Ankara/10.00)4- TÜİK, 2019 yılı yapı izin istatistiklerini, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini ve şubat ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu başlayacak.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet 47 üyeli Konseye hitap edecek.(Cenevre)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)2- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.(Stockholm/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Süper Lig'de 23. hafta Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.(Rize/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne müsabakasıyla sona erecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)4- TFF 3. Lig'de 25. haftanın son maçında 1. Grup'ta Çankaya FK, Çatalcaspor'u konuk edecek.(Ankara/13.30)ÖZEL HABER1- Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy'dan "Doğu Ekspresi" açıklaması:"Kışın görüntü açısından çok daha farklı oluyor ama Doğu Ekspresi'nin yazı kışı ayrı güzel, yazın da çok güzel görüntüler oluyor. Doğasıyla, çiçeğiyle, bitkileriyle, özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk""Bu hattaki turizm treni de oldukça başarılı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu seferi gün aşırı başlatmıştı, sonra her güne çıkardı. İkinci aşamada da vagon sayısını yükseltti"(Muhammet Mutaf-İlhami Erkılıç/Erzurum)2- AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin kişi başvuru yaptıAFAD'ın verilerine göre, gönüllü sayısında İstanbul 12 bin 480 kişiyle ilk sırada yer aldıİstanbul'u 4 bin 108 kişiyle Ankara, 2 bin 5 kişiyle İzmir takip etti(Muhammed Boztepe/Ankara)3- ANALİZ - Merkez bankaları politikalarına "koronavirüs" ayarıGloballeşen dünyada öngörülemeyen gelişmelerin iktisadi faaliyette tahminlerin ötesinde bir yavaşlamaya yol açacağı endişeleri ve enflasyon kaygılarının yerini deflasyon riskine bırakması, küresel ekonomik düzende merkez bankacılığında paradigma değişimine neden olarak para politikalarını yeniden şekillendirdiKüresel ekonomik krizin ardından gelişen bu süreçte parasal genişleme ve negatif faiz gibi alışılmadık yöntemlere başvuran merkez bankaları, diğer hedeflerinin yanı sıra finansal istikrara katkısıyla öne çıkmaya başladıBugüne gelindiğinde koronavirüs salgını dünya ekonomi ve siyaset gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ederken, Fed, ECB ve BoJ gibi önde gelen merkez bankalarının yanı sıra Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayland gibi ülkeler de salgını yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde tüm araçlarla adım atmaya hazır oldukları mesajını verdi2020'de faiz konusunda "bekle-gör" temasını benimseyeceğine neredeyse kesin gözle bakılan Fed'in, koronavirüs salgınından sonra 0,25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, ECB ve BoJ yakından takip ediyor(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul) 