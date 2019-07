GÜNDEM / 24 Temmuz 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan 'ın İskeçe ve Gümülcine kentlerinde temaslarda bulunacak.Şentop, Gümülcine'de Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine iştirak edecek.(İskeçe/Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni"ne iştirak edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Theresa May başbakanlık görevini Muhafazakar Partinin lideri Boris Johnson'a devredecek.(Londra) (Fotoğraflı)3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.3- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarına tek karşılaşmayla devam edilecek.4- Fransa Bisiklet Turu, Pont du Gard ile Gap arasındaki 17. etap yarışıyla devam ediyor.5- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.(Bakü) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Bekçiler mahalleye güven verdiİçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca 6 ilde esnaf, mahalleli ve muhtarların da aralarında bulunduğu 450 kişinin katıldığı "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Saha Araştırması" yapıldıAraştırmada, bekçilerin sağladığı pozitif katkının vatandaşlar nezdinde memnuniyet yarattığı, geceleri yaya devriye görevini gerçekleştiren bekçilerin, vatandaşların güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği tespit edildi(Muhammed Boztepe/Ankara) 2- Ekonomistler, politika faizinde indirim bekliyorEkonomistler, Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısında politika faizinin, 200 ila 300 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyorTacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen:"Toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da politika faizi indirim beklentimizi 600 puana revize ettik"QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı:"Yıl sonuna kadar TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesini beklerim"Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:"2018'in toplamda 1.125 baz puanlık sıkılaştırıcı politikasının ardından bir yıl sonra ilk defa politikamızı aşağı yönde güncellemeye hazırlanıyoruz"(Murat Birinci/İstanbul)3- Türkiye'nin lojistik kapısı İzmitEurostat tarafından yayımlanan 2017 verilerine göre İzmit, Avrupa'nın en büyük limanları arasında yer alıyorİrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı olduAvrupa'nın en büyük 20 limanı arasında Türkiye'yi İzmit, Botaş, İskenderun ve Aliağa temsil ediyorKocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:"Önümüzdeki günlerde Dilovası, Körfez ve Derince'ye bağlantılar yapıldıktan sonra Kocaeli'de elleçlenen yük miktarı çok daha artabilecek ve bu artış araç trafiğini artırmadan sağlanabilecektir"(Şahin Oktay/Kocaeli)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.