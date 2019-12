GÜNDEM / 25 Aralık 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı ile Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri ve Eğitim Projesi Protokolü'nün imza törenine katılacak.(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.(Ankara/14.30)6- TÜİK, 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini, yenilik araştırması sonuçlarını ve bu yılın aralık ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(İdlip/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Conrad Otel'de düzenleyeceği basın toplantısında 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıklayacak.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.(Ankara/14.00/Adana/Elazığ/Kayseri/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)3- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Halkbank ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Sağlık Bakanı Koca'dan "şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz" açıklaması"Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finasal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz""Ankara Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2 milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500'e yakın, ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine ulaşıldı""Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak vatandaşımızın ameliyatlarını yapmıyor noktasında asla olmadık"(Duygu Yener/Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)2- Ekonomik göstergeler 2020'i için umut veriyorYılın sonuna yaklaşılırken dışarıda Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin risk algısını yatıştıran gelişmeler yaşanması ve yerelde ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerinin makro ekonomik göstergelere yansıması, 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentilerini artırıyorBu yıl ekonomik göstergelerde YEP'te belirtilen hedeflere yakın bir tablonun oluştuğu dikkati çekerken, bu durum söz konusu programda 2020 için çizilen çerçeveye dair güveni artırdıYEP'te 2020 için enflasyonun yüzde 8,5 ve büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenirken, TCMB'nin aralık ayı tahmininde söz konusu beklentiler sırasıyla yüzde 10,07 ve yüzde 3,2 düzeyinde bulunuyorTCMB'nin 2019'daki seri faiz indirimlerine ara vererek bekle-gör politikasını benimseyebileceği konuşulsa da ekonomistler 2020'de politika faizinde 150-300 baz puan daha azaltım bekliyorTürkiye'ye dair beklentilerinde son yıllarda olduğu gibi 2019'da da önemli revizyon yapan uluslararası kurumların tahmin güvenilirliği sorgulanırken, IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyüyeceği görüşünde birleşmesi dikkati çekti(Bekir Gürdamar-Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- Ürettiği F1 simülatörleri 27 ülkeye ihraç ediyorKonyalı iş adamı Mevlüt Alyaz, F1 pilotlarının eğitiminde kullanılan ve gerçeğine uygun tasarlanan üç boyutlu simülatörlü Formula 1'i 27 ülkeye ihraç ediyorSimülatör, yarış pisti, yolları, durakları, yol haritası, izleyici trübinleri ve lastik sesleri ile sürücüsüne F1 deneyimi yaşatıyorİş adamı Alyaz:"Yaptığımız simülatörler birebir boyutlarda farklı modeller içeriyor. Sadece Formula 1 ve ralli simülatörü değil 2015'ten itibaren uçak ve roller coster (hız treni) simülatörlerini de üretimimize katarak ürün yelpazemizi genişlettik"(Taner Aydın/Konya)