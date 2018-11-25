Gündem / 25 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(Malatya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği
(AB
) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla "Brexit" gündemli zirve yapılacak.
(Brüksel
)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor
, Akhisarspor- Bursaspor
, Kasımpaşa- Evkur Yeni Malatyaspor
, Trabzonspor- Fenerbahçe
karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Denizlispor- Giresunspor
, Adana
Demirspor- Adanaspor
, Gazişehir Gaziantep- Boluspor
, Altınordu-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla sürüyor.
(Denizli/13.30/Adana/Gaziantep/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş
Sompo Japan- Galatasaray
, TOFAŞ-Fenerbahçe, Afyon Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen
maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Canik
Belediyespor- Bellona Kayseri
Basketbol, BOTAŞ-Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi- Çukurova
Basketbol, Hatay
Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla sona erecek.
(Samsun/Ankara/İstanbul/Hatay/16.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası THY-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe- Arhavi
Belediyespor, Halkbank- Maliye
Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Ziraat Bankası
, İnegöl
Belediyespor- Arkas Spor
maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Göztepe, Norveç
'in OIF Arendal takımını Bornova
Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun 21. ve son yarışı Abu Dabi
Grand Prix'si koşulacak.
(Abu Dabi/16.10)
ÖZEL HABER
1- 4 trilyon dolarlık sektör fuarına "HAK" damga vuracak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
:
"Dünyanın en büyük ve etkili 'helal fuarı' olma özelliğini taşıyan İslam İşbirliği Teşkilatı
Helal Expo'ya bu yıl Türkiye
ev sahipliği yapacak"
"Kısa süre önce faaliyete geçen Helal Akreditasyon Kurumu da bu fuar vesilesiyle ilk defa küresel çapta vitrine çıkacak"
"Vereceği akreditasyon karşılığında ülkeye döviz kazandırmayı, ihracatın önündeki belge engelini kaldırmayı amaçlayan HAK, 4 trilyon dolarlık helal pazarında akreditasyon hizmetinde merkez ve lider konumda olmayı amaçlıyor"
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
2- Yollarda karla mücadeleye sıkı takip Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan:
"Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi'nde, Türkiye genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağı, kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor"
"Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 289 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 600 personel görev yapacak"
"Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya
'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek"
(Arife Yıldız
Ünal/Ankara)
3- Fail, "robot resim" yerine "moleküler resim"le belirlenecek
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Adli Tıp
Enstitüsü'nce yürütülen projeyle artık failler "robot resim" yerine, DNA örneğinden tespit edilen saç, göz ve ten renginden oluşan "moleküler resim"le belirlenecek ABD
ve Hollanda
ile birkaç Avrupa ülkesinde failin tespitinde kullanılan "moleküler resim", projenin bir yıl sonra tamamlanmasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nde de çizilebilecek
Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu:
"Olay yerinden alınan biyolojik lekeden, kişinin göz, saç ve ten rengini belirleyen bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmada, ekibin bir bölümü kişinin yanak iç kısmından biyolojik örnek alıp fotoğrafını çekiyor, diğer bölümü ise kişinin göz ve saç rengini bilmeden DNA'sını çalışıyor ve sahibinin saç, göz ve ten rengini ortaya çıkarıyor. Verilerimizi karşılaştırdığımızda yüzde 90'lara varan uyuşma söz konusu"
"Bu bilinmeyen bir olayın failinin artık görgü tanıklarının beyanlarıyla çizilen robot resimler yerine moleküler resimleriyle aranması anlamına geliyor. Yani DNA özelliklerinden yararlanarak elde edilen verilerle moleküler resim çizilecek ve şüpheliye ulaşılacak"
(Hanife
Sevinç/İstanbul)
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İstanbul,Mustafa Kemal Atatürk
25 Kasım 2018 Pazar 09:01