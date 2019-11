GÜNDEM / 25 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar 'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılanacak.Erdoğan ve Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulunacak.(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Asya Afet Azaltma Konferansı"na iştirak ediyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Hotels Downtown'da düzenlenecek "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda yer alacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenecek tanıtım programına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından düzenlenecek İstanbul Rekabet Forumu (ICF), Conrad Otel'de başlıyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı sektörel güven endeksleri ile temmuz-eylül dönemi (3. çeyrek) iş gücü girdi endeksleri açıklanacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, akşam yemeği kapsamında üçlü gayriresmi görüşmede bir araya gelecek.(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor.(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki olaylara ilişkin 243 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Süper Lig'de 12. haftanın son maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Altınordu-Boluspor müsabakasıyla sona erecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile 26 Kasım Salı günü oynanacak A Grubu 5. hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı takım, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, müsabakanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Belçika temsilcisi son antrenmanını aynı statta gerçekleştirecek.(İstanbul/16.30/17.00/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası müsabakasıyla sona erecek.(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor""Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor""Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Kadın cinayetlerine "dijital karanfille" dikkati çekiyorlarKız Başına Platformu'nca yürütülen "Dijital Karanfil Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde kadın cinayetlerinin işlendiği sokak ve caddeler tespit edilerek, içinde konuya ilişkin haberlerin yer aldığı QR kodlu etiketler hazırlandıKadınların anısına öldürüldükleri noktalara yapıştırılan QR kodlu etiketleri akıllı telefonlarıyla okutanlar, cinayetin ayrıntılarına ulaşabiliyorKız Başına Platformu İstanbul Temsilcisi Elifcan Fırat:"Amacımız her bir kadın için bir anıt oluşturmak. Topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz"(Tansel Parlak/İstanbul)3- Kapadokya'daki "kayadan oyma yer altı müzesi"nde sona yaklaşıldıTürkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da volkanik tüf kayalar oyularak yer altına inşa edilen müzede çalışmalar sürüyorMilyonlarca yıllık fosiller, etnografik ve tematik eserlerin teşhir edileceği müzenin gelecek yıl yaz aylarında ziyarete açılması planlanıyorMüzenin yapımından sorumlu firmanın yetkilisi Baran Kızılkaya:"Burası, dünyada ilk olacak nitelikte bir müze. Hem yer altında olması hem de üzerinde endemik bitki yetişmesi açısından bir benzeri olmayan çok özel bir yer. Buraya giren herkesin o dönemlerdeki tarihi anları yaşamalarını istiyoruz. 