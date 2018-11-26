Gündem / 26 Kasım 2018

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:01



26 Kasım 2018 Pazartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı"na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yabancı Dil Eğitiminin Sorunları Paneli"nde konuşacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi "1. Önlük Giyme" ve Uygulama Araştırma Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Erdemli-1 Sığ Deniz Sondaj Töreni'ne iştirak edecek.(Mersin/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerilimin yansımaları izleniyor.(Moskova/Kiev)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen depremle ilgili gelişmeler izleniyor.(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Brüksel/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişinin yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.(İstanbul/10.30)Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Adana/10.00)İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.(İzmir/10.00)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor arasında Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakayla sona erecek.(Bolu/19.00) (Fotoğraflı)3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa elemeleri 2. tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Ankara Spor Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- MEB'in tüm bilişim portalları tek platform altında toplandıMilli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacakPlatforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecekÇalışma ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu(Selma Kasap/Ankara)2- Savunmadaki kümelenme ihracatta örnek olduBünyesinde 140'tan fazla savunma sanayisi firması bulunan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi, ihracat odaklı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı'nda başarılı örnek seçildiAtak, Altay, Anka, MİLGEM gibi milli platformlarda sorumluluklar üstlenen TSSK üyeleri, savunma sanayisine yönelik 550'ye yakın aktif Ar-Ge projesi yürütüyorÜrünleri 40'tan fazla ülkede kullanılan kümelenme üyeleri, geçen yıl 135 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi(Göksel Yıldırım/Ankara)3- Devlet ellerinden tuttu, Diyarbakırlı gençler fabrikatör olduErgani ilçesinde 10 yıl önce "genç girişimci" kredisiyle bodrum katında mekanizmalı perde üretimine başlayan Veli İpek ve Şeref Gökçe, Diyarbakır OSB'de fabrika açtıYılda ürettikleri 300 bin metrekare perdenin büyük kısmını Almanya, Belçika, Hollanda, Irak ve İran'a ihraç eden, 61 kişiyi istihdam ederek gençlere "rol model" olan Gökçe ve İpek, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de kumaş dokuma fabrikası kurmaya hazırlanıyorGirişimcilerden Veli İpek:"Teşvik sayesinde perdeyi yüzde 10 daha ucuza satıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tek perde fabrikasıyız"(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.