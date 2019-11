GÜNDEM / 26 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/11.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katılacak.(Gaziantep/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile ilin milletvekilleri, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek, Bakanlığının düzenlediği Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu programına katılacak.(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM'denGenel Kurulda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.(TBMM/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK tarafından 2018 yılı "Termik Santral Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri" açıklanacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/11.00)Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(İstanbul/11.00)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo ile deplasmanda karşılaşacak.(Salo/20.00) (Fotoğraflı)3- Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapılacak ve organizasyonda eleme müsabakaları başlayacak.(Antalya/10.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi kura çekimi, AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.(İstanbul/11.40) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde 70'e yükseldiTürkiye'de ilk kez bu yıl hayata geçen uygulama kapsamındaki bir haftalık ara tatilde termal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 40'lardan yüzde 70'lerin üzerine çıktıTermal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık:"Bursa, Yalova, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'daki tesisler başta olmak üzere ülke genelindeki termal tesisler yüzde 70'in üzerinde doldu""Örneğin İzmir'de kasım ayında termal tesisler kapanırken ara tatilde yüzde 30'un üzerinde doluluk oldu. Bu gelişmeler termal turizm ve sağlık turizmi adına sevindirici"(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)2- Teknolojinin mutfağında 10 kişiden sadece biri kadınTeknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney:"Kadınlar, teknoloji sektöründe, araştırma geliştirme ve teknik alanlarda çalışmak anlamında ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyorlar. Pazarlama, satış ve yönetim gibi alanlarda yer alıyorlar fakat işin mutfağında bulunmuyorlar""2023'e kadar teknoloji sektöründe yüzde 9,91 olan istihdam rakamını yüzde 100 artırmak konusunda güçlü bir destek vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin gerek ekonomik gerekse sosyal potansiyeline erişebilmesi için kadınlarımızın bu alana duyduğu ilgi ve motivasyonu artırmalıyız"(Tolga Yanık/İstanbul)3- Türkiye'den 6 ülkeye 18 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldıBu yıl 1 Ocak-15 Kasım döneminde Türkiye'den 6 ülkeye 2 bin 513 ton deniz salyangozu ihraç edildiDeniz salyangozu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 20 artarak 18 milyon 117 bin 863 dolara yükseldiSöz konusu dönemde ilk sırayı 9 milyon 927 bin 492 dolarlık ihracatla Güney Kore aldı(Meltem Yılmaz/Trabzon)