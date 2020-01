GÜNDEM / 26 Ocak 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle gideceği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda, Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Binası'nda çalışma yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih'i Sheraton Otel'de kabul edecek ve Türkiye-Cezayir İş Forumu'na iştirak edecek.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantılarına konuşmacı olarak iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Elazığ/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. haftaya Yukatel Denizlispor-Antalyaspor, Göztepe-Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/İzmir/16.00/Konya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Erzurum/Hatay/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/17.30/Ankara/15.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most ile deplasmanda karşılaşacak.

(Most/20.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

"Su ürünleri alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik"

"Bizim balığımızı Fransa, Yunanistan pazarlıyor. Kime? Hollanda'ya, Almanya'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım"

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara)

2- İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz: "2020'yi küçükbaş hayvancılık yılı ilan ediyoruz"

"Bizim otlaklarımızın tamamı küçük baş hayvancılığın artması için müsait durumdadır. 11 ay hiç yem yedirmeden kuzuyu besleyebileceğiniz alanlar var"

-"2020 yılında da eğer besilik hayvan ihtiyacımız olursa dışarıdan temin edebiliriz. Ahırlarımızın dolması ve iç piyasanın dengelenmesi için besilik hayvan ithalatında bir mahsur görmüyorum"

-"Asgari ücretin 2324 lira olduğu bir dönemde 5-6 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyor insanlar

(Furkan Gençoğlu/ İstanbul)

3- Endüstriyel unlu mamul ihracatı Türkiye'ye 1 milyar dolar kazandırabilir

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy:

"Geçtiğimiz yıl un ihracatı bir önceki yıla göre miktar bazında 50 bin ton kadar azalırken, değer bazında ihracatımız 1 milyar 9 milyondan dolardan 1 milyar 52 milyon dolara çıktı"

"Eğer Irak'ta kayıp yaşanmasaydı bugün 4 milyon tona merdiven dayamış olacaktık"

"Türkiye'nin bundan sonra ihracatta yoğunlaşacağı alan endüstriyel üretim olmalı"

"Endüstriyel üretimin etkisi ile un ihracatı dolaylı yoldan 4 milyon tona çıkarken, ihracat geliri ise 1 milyar dolar kadar artış gösterebilir"

(Gökhan Ergöçün/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA