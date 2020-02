GÜNDEM / 26 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(TBMM/11.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ESAM tarafından düzenlenen "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" başlıklı konferansa katılacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezi ile Sındırgı, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde parti teşkilatını ziyaret edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.(Balıkesir/14.45-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verecek.(Gaziantep/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM'denGenel Kurulda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi"nin görüşmeleri sürecek.(TBMM/14.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası şubat ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kırıkkale Üniversitesinde "Global Yeni Trendler: Fırsatlar & Riskler" konulu konferans verecek.(Kırıkkale/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.(Ankara/14.00)5- TÜİK, 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile İstanbul'da 27 Şubat Perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi, basın toplantısı düzenleyecek.Turuncu-lacivertli takım müsabakanın hazırlıklarını yapacağı idmanla tamamlayacak.(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Olympique Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City karşı karşıya gelecek.(Lyon/Madrid/23.00) (Fotoğraflı)3- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Braga, İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek.(Braga/20.00)4- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor-Giresunspor, Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.(İzmir/Manisa/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/18.00/20.15/Ankara/Bursa/18.00/Balıkesir/20.15) (Fotoğraflı)6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında A Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'e konuk olacak.(Ekaterinburg/17.00/Lyon/22.00)7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında OGM Ormanspor, Fransa temsilcisi Basket Landes ile deplasmanda karşılaşacak.(Landes/22.00)8- Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında iki Türk takımı Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Eczacıbaşı VitrA-PTT, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-VakıfBank karşılaşmalarıyla sürecek.(İstanbul/15.00/Bursa/18.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Pazarspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.(Rize/13.00)11- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Rize/13.00/İstanbul/18.00)12- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.(Ankara/17.00)ÖZEL HABER1- Suriye'de "savaş oyunu" oynayan Selva, Türkiye'de gerçek oyuncaklara kavuştuİdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva, ailesiyle geldiği Türkiye'de gerçek oyuncaklarla oynamaya başladıBaba Abdullah Muhammed:"Biz orada 9 yıl boyunca uçak saldırılarının, bombaların altında kaldık. Burada çok şükür ne uçak ne de bomba sesi var. Kuşların sesinden başka bir şey yok"(Erdal Türkoğlu/Hatay)2- Uzmanlar, elektronik sigara ithalatının yasaklanmasını değerlendirdiSağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı:"Elektronik sigaraların ve likitlerin üretimi ve internetten pazarlanması da yasaklanmalıdır. Yasaları hiçe sayarak pazarlama ve tanıtım yapan yüzlerce internet sayfası ile sosyal medya hesapları durdurulmalıdır. E-sigara ham maddeleri ve cihaz parçalarının satışı yasaklanmalıdır""Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin de uygulanması izlenmelidir. İyi yasalar uygulanmazsa sonuç alınamaz"Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı:"Ülkemizde ruhsatlı olmamasına rağmen bu ürünler sınırlarımızdan kaçak olarak girmekteydi. Yeni düzenleme e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sınırdan girmesini de engeller niteliktedir""Bu çok önemli düzenlemenin uygulamasının da titizlikle gerçekleştirileceğine inancımız tamdır. İnsan sağlığına pek çok yönüyle zarar veren e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ile bütüncül mücadele gerekmektedir"(Andaç Hongur/İstanbul)3- Yıldız Teknopark ihracatını 400 milyon dolara çıkaracakYıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner:"Teknopark şirketlerinin toplam cirosu 2019'da 3 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şu an aktif olarak 800 proje teknoparkımızda yürütülmeye devam ediyor. Yıldız Teknopark'ta 2019'da gerçekleşen ihracat 300 milyon dolar seviyesindeydi. 2020 yılı ihracat hedefimiz ise 400 milyon dolar""Dünyadaki en yeni ve gelişime en açık trendler blok zinciri, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Biz de 2020'de bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz"(Musab Turan/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.