GÜNDEM / 27 Aralık 2019

6 Nisan 19201- " Türkiye 'nin Otomobili" tanıtılıyorTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze 'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.(Kocaeli/14.30)2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.(Kocaeli/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(TBMM/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.(Bilecik/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.(Şırnak/10.30/Van/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çankırı Çevre Yolu ile Korgun-Kurşunlu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.(Çankırı/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii - Bursa Buluşması" etkinliği kapsamında sanayicilerle bir araya gelecek.(Bursa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.(Ankara/10.00)6- TÜİK, ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümüVali Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, Kara Harp Okulu Komutanlığınca "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlenecek.Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören yapılacak, Genelkurmay Kavşağı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'na 27 Aralık kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.(Ankara/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Örgütün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren Florya I·s¸ Adamları Dernegˆine (FİADER) ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/16.00)3- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki elektrik mühendisi Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.(İstanbul/10.00)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/10.00)KÜLTÜR SANAT1- İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verecek.(Ankara/14.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TFF 1. Lig'de 17. haftanın ilk maçında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.(Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Sağlık Bakanlığından özel çocuklara "bireysel hizmet danışmanlığı"Sağlık Bakanlığı bünyesinde otizm, zihinsel ve gelişimsel bozukluklar ile nadir hastalıkları bulunan ve özel gereksinime sahip çocuklar ve ailelerine yönelik "Bireysel Hizmet Danışmanlığı" sistemi oluşturulacakSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Bu konuda özel danışmanlık yapabilecek kişi, aile hekimliği sistemindeki gibi kime danışılması gerektiğini bilecek. Bu kişinin psikolog olmasını daha çok önemsiyoruz""Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurduk. Burası önümüzdeki dönemde hem tanı hem tedavi hem rehabilitasyon hem de eğitimde aktif olarak devrede olacak""(Nöromusküler Hastalık Merkezi) Toplam 6 olan merkez sayısı önümüzdeki üç aylık süreç içinde 9'a çıkartılacak"(Yeşim Sert Karaaslan/Duygu Yener-Ankara)2- Turizmde 2020 yılı pozitif sinyal veriyorTürkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin:"İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyoruz ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık""Kongre ve kruvaziyer turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul'da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir""Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında bazı duraksamalar var. Buradaki açığı, geçen yıla kadar kaybettiğimiz Avrupalı turistin kapatmasını bekliyoruz. Çin, elbette ki hedef pazarlarımız arasındaki yerini koruyor. Diğer önemli bir turizm pazarı olarak Hindistan'daki yüzde 57'lik yükselişe dikkat çekmek isteriz. Lojistik sektörü yabancıyla rekabette "eşitlik" istiyorUluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel:"Bazı AB ülkelerince haksız yere Türk tırlarına transit geçiş ücreti uygulanıyor. Transitteki engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor""Sektörümüz, her engele rağmen, yurt dışındaki faaliyetleri ile sağladığı döviz geliri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Taşımacılık sektörü gelirleri 2019 yılı 10 ayında 17 milyar dolara ulaştı"(Muhammet Emin Horuz/Ankara)