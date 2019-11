GÜNDEM / 27 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüşecek.(İstanbul/11.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'ye gidecek.(Ankara)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık edecek, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.(İstanbul/15.00/ 20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin açılışına katılacak, Kadın Ekonomi Platformu'nu ziyareti sonrası Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını yapacak.(Bursa/10.00/11.00/13.30/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenecek Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda bulunacak.(Malatya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu ziyaret edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- TBMM'denGenel Kurulda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi programına iştirak edecek.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İslam Kalkınma Bankası grubunun Türkiye'deki paydaşlarla imza törenine katılacak.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, 2018 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek.(İstanbul/09.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(İstanbul/11.00)2- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanması, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülecek.(İstanbul/11.00)3- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.(Ankara/09.00)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gruplarda 28 Kasım Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Slovan Bratislava, Trabzonspor-Getafe, Medipol Başakşehir-Roma maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/16.30/Trabzon/16.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının kura çekimi İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.(Nyon/16.00)4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSU Sibiu, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i konuk edecek.(İstanbul/17.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fransa ekibi Bourges Basket ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.(Bourges/22.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında C Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk edecek.(Polkowice/21.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)8- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda VakıfBank, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik ile deplasmanda karşılaşacak.(Maribor/21.00)9- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Tokat Belediye Plevne, Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'ya konuk olacak.(Kazincbarcika/21.00)10- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.(11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadelerTürk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli görevler yürütüyorDeniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi timleri, "timsah" olarak adlandırılıyorDeniz Piyade Yarbay Bülent Özarslan:"Ana faaliyet sahamız amfibi harekat olup ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda komando harekatı, iç güvenlik harekatı, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, barışı koruma ve buna benzer birçok faaliyet alanında görev yapmaktayız"(Halil Fidan/İzmir)2- Eğitim destekleri dezavantajlı öğrencilerin hayatına dokunduMilli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarla dezavantajlı durumdaki on binlerce öğrenciye destek sağladıBakanlık, 16 yılda 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 ders kitabını ücretsiz dağıttıBu yıl ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrenciye aylık 275 lira burs verilirken, 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrenci de barınma hizmetlerinden yararlandıAnnelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında bugüne kadar yapılan toplam ödeme 7 milyar lirayı aştıÜcretsiz taşıma desteğinden geçen eğitim öğretim yılında ilköğretimde 756 bin 297, ortaöğretimde 462 bin 284 ve özel eğitimde 106 bin 379 olmak üzere toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci faydalandıÖğle yemeği hizmetinden yararlanan öğrencilerin sayısı da 1 milyon 146 bin 230 oldu(Burcu Çalık/Ankara)3- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak""İş yapma endeksinde yukarı sıralara çıkıldığı gibi bölgede benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor""Kredi arzı açısından bakıldığından yapıcı politikaların gerek kamu gerek özel bankalarca devam ettirilmesi gerekir""Döviz kazandırıcı faaliyetler ve turizm çok iyi gidiyor. 