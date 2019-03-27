Gündem / 27 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Bolu ve Uşak'ta düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Düzce/12.00/Bolu/14.30/Uşak/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılacak.(Doha)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de halkla buluşacak.(İstanbul/13.30- 18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi, Aksu Mahallesi'ndeki 300 konut projesi ve stat alanları ile Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinde incelemede bulunacak, Samsun'da AK Parti seçim irtibat ofisini ziyaret edecek, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak, vatandaşlarla buluşma programına katılacak.(Giresun/10.45-14.15/Samsun/17.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zile, Elmadağ ve Sincan'da halka hitap edecek, KYK öğrencileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.(Tokat/11.00/Ankara/13.30/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da turizm alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle buluşacak, Kervansaray Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, Denizli Pamukkale'de sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.(Aydın/10.00-18.30/Denizli/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açık hava toplantısına katılacak.(Adana/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih'te esnafı ziyaret edecek, Gedik Üniversitesi Kampüsü temel atma töreni ile AK Parti'nin Gebze mitingine iştirak edecek.(İstanbul/11.30-16.00/Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek AK Parti-MHP Ortak Mitingi ile Seyhan Mitingi'ne katılacak(Adana/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle görüşecek, AK Parti Köprübaşı meydanı seçim çadırını, esnafı ve il başkanlığını ziyaret edecek.(Ordu/12.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi, Avcılar ve Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Güngören Sevgi Yürüyüşü'ne katılacak.(İstanbul/10.30/13.00/15.00/18.00)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına katılacak, MHP Narlıdere SKM ile Güzelbahçe SKM'yi ve esnafı ziyaretinin ardından Karaburun ilçesindeki programa iştirak edecek.Bakan Pakdemirli, Urla'da STK'lar, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaş ile bir araya gelecek, Seferihisar tarım ve hayvancılık sektör temsilcileri, kooperatif başkan ve yöneticileri ile görüşecek, ardından Menderes, Selçuk ile Tire ilçelerindeki programlara katılacak.(İzmir/09.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, bölgesel istişare toplantısında yer alacak.(Ankara/10.30/Kahramanmaraş/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, valilik ile belediye başkanlığını ziyaret edecek ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatında incelemelerde bulunacak.(Kastamonu/11.30-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- TÜİK, 2018 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ergene Deri OSB Yönetim Kurulunu ziyaret edecek, Göçmen Dernekleri ve STK'lerle bir araya gelecek, Çorlu mitingine katılacak, Antalya'da Kepez Varsak ve Elmalı mitingine iştirak edecek.(Tekirdağ/13.00-17.15/Antalya/20.30-22.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.(İstanbul/ 10.30)Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY üyesi 11 sivil imam ile eski tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Adana/10.00)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siteler bölgesinde çalışan işçilerle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, İstanbul'da 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenine katılacak.(Ankara/11.00/12.00/13.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası İtalya'da sahibini bulacak.Kupa finalinin rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Saugella ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Monza/22.30)3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile deplasmanda karşılaşacak.(Sassari/22.30)ÖZEL HABER1- "Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesi sağlandı"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:"(Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının iadesi) 504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz""(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Seçim sonrası için yeni ABD Adalet Bakanı'ndan, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak""İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saaten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir"(Kemal Karadağ/Ankara)2- İstihdam Seferberliği, istihdam oranını arttırdıİŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:"(İstihdam Seferberliği 2019) İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in Mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik""(İşsizlik rakamları) İş gücüne katılım, istihdam rakamlarımızı değerlendirdiğinizde 2018 yılı olabildiğince iyi bir noktada tamamlanmıştır. Bunun da en bariz ifadesi yeni ekonomik programda 2018 için öngörülen işsizlik oranı yüzde 11,3'tü biz 11'de tamamladık"(Emrah Gökmen/Malatya)3- İş bulmada en şanslı meslekler "veterinerlik" ve "mühendislik"TÜİK verilerine göre, Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk izlediYükseköğrenim mezunları arasında en yüksek işsizlik yüzde 24,3 ile sosyal hizmetler, yüzde 23,8 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 17,8 ile sanat alanlarında kaydedildi(Merve Özlem Çakır/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.