Gündem / 27 Şubat 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini, ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/11.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Türkiye'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılayacak.Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Itno, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Itno onuruna resmi yemek verecek.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuk Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüşecek.(Ankara/17.30/17.45/18.45/19.15/19.45/TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katılacak.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde halka buluşacak, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.(Batman/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katılacak, TOKİ toplu açılış ve anahtar teslimi töreni ile AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi adaylarının proje tanıtım toplantısında yer alacak.(Sivas/10.00/10.30/11.00/14.00/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siteler seçim irtibat bürosunun açılışına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Altındağ'da gençlerle buluşacak.(Ankara/14.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı'na iştirak edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kuruluna katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısına ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin kuruluş yıl dönümü programına iştirak edecek.(Ankara/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde "İnsani ve Girişimci Diplomasi" konferansına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.(Moskova) (Fotoğraflı)3- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.(Cenevre) (Fotoğraflı)4- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da bir araya gelecek.(Hanoi) (Fotoğraflı)5- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.(İstanbul/10.00)FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmi finanse etme" suçlarından dava açılan iş adamı 12 sanığın yargılanması, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Adana/11.00)FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Kütahya/09.30)İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı dava, 12. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(İzmir/10.00)FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Hakkari/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Eurie Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışına katılıyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor. (Fotoğraflı)3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Hatayspor-Galatasaray, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.(Hatay/14.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası'nın 6. ve son haftasında A Grubu'nda Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Arkas Spor, İtalya ekibi Sir Colussi Sicoma'ya konuk olacak.(Kazan/19.00/Perugia/22.30)5- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya temsilcisi GEN-I Volley ile deplasmanda karşılaşacak.(Nova Gorica/20.00)6- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Şanlıurfa'da başlayacak.Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki çeyrek final maçlarında BOTAŞ-OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek.(Şanlıurfa/13.00/15.15/17.30/19.45) (Fotoğraflı)7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe, Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor karşılaşacak.(İzmir/16.00/Eskişehir/19.00/İstanbul/19.00)8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor, Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Ankara/Antalya/Rize/Muğla/17.00)ÖZEL HABER1- "Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik""Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz""Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart'ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek"(Deniz Çiçek/Ankara)2- "28 Şubat NATO ve ABD destekli yapılan en büyük kötülüktür"Kamu Başdenetçisi ve eski Refah Partisi Milletvekili Şeref Malkoç:"28 Şubat Türkiye'nin en az 50 yıl geriye gitmesidir, Türkiye'de demokratik mekanizmaların felç olmasıdır. NATO ve ABD destekli yapılmış olan en büyük kötülüktür""Mahalle bakkalından ihracatçısına kadar belli bir siyasi eğilimde veya dindar olan insanlar yok edilmeye çalışıldı. Demokrasiyi savunanlar ölümle tehdit edildi""Erbakan Hoca ızdıraplarını, gözyaşlarını içine akıttı, yüreği kavruldu ama ne devletine ne milletine hatta 28 Şubat'ı yapanlara karşı bile kötü bir şey söylemedi"(Sefa Şahin/Ankara)3- Milli sporcu S¸ahika Ercümen'den "beyaz kıta"da anlamlı dalıs¸Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında bulunduğu "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel bir dalış gerçekleştirdiŞahika Ercümen:"Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici, her şeye değer"(Dilara Zengin/Antarktika)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.