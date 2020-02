GÜNDEM / 27 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılacak.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.(Ankara/11.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı Katliamı'nın 28. Yıl Dönümü" resim sergisinin açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın "28. Yıl Dönümünde Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı" konulu sunumuna, Japon İmparatorunun doğum günü vesilesi ile Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenecek Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.(TBMM/12.30/13.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı, Van ve Hakkari'deki kara hudut kapılarında kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulunacak.(Ağrı/Van/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kepsut, Balya, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçe Başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek.(Balıkesir/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek toplantıya katılacak, Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını, Edremit ve Tuşba Belediyelerini, Teknokent'i, esnafı ziyaret edecek.(Van/10.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, Kütahya Valiliğini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirecek, Dumlupınar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programı'na iştirak edecek.(Kütahya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"na katılacak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarına seslenecek.(Antalya/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak, kentte çeşitli toplantı ve etkinliklere iştirak edecek.(Kilis/14.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)5- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2019 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini paylaşacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türk ve Rus heyetler, İdlib'deki durumu görüşecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sabancı Merkez Camisi'nde Regaip Kandili Özel Programı'na katılacak.(Adana/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.(Van/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 30 tutuksuz sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Sakarya/13.30)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları oynanacak.Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TFF 1. Lig'de 24. hafta Keçiörengücü-İstanbulspor, Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursaspor-Altay maçlarıyla tamamlanacak.(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşılaşacak.(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek.(İstanbul/18.00/İzmir/20.15) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Yeni imar barışı süreci planlanmıyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır""Her işte olduğu gibi bu süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil"(Ayşe Şensoy Boztepe-Ankara)2- Kamu Başdenetçisi Malkoç: "28 Şubat'ı demokrasi ve sandık bitirdi""28 Şubat'ın iki hedefi vardı. Birisi, Türkiye'de din ve maneviyat adına, İslam adına ne varsa ezmek, yok etmek. İkincisi de Türkiye'de iç savaş çıkarmaktı""Milyonlarca insan mağdur oldu, on binlerce kızımız üniversite okuyamadı. Hukuk ayaklar altına alındı. Başbakana omuz atan askerler, küfreden generalleri gördük ama memnuniyetle ifade ediyorum ki 28 Şubat'ı demokrasi ve sandık bitirdi"(Behçet Alkan/Nevşehir)3- Avrupa'daki en genç kalp krizleri Türkiye'de yaşanıyorKardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen:" Türkiye'deki kalp krizlerinin yüzde 20'sinin 50 yaş öncesinde yaşandığı tespit edildi. Avrupa'da ortalama kalp krizi yaşı 60-65 iken Türkiye'de bu rakam 10 yaş daha erken""Ailedeki 55 yaşından genç kişilerde kalp hastalığının olması gençlerdeki riski 3-4 kat artırıyor. 