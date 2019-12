GÜNDEM / 28 Aralık 2019

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) JW Marriot Otel'de düzenlenecek 27. Olağan Genel Kuruluna katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çardak ve Bozkurt'ta TOKİ şantiyesini ziyaret edecek, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, Acıpayam TOKİ Şantiyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.(Denizli/10.30-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı Genel Kuruluna iştirak edecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Mersin/10.15/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtımıyla ilgili yurt içi ve dışındaki yansımalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 17. haftaya MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Galatasaray-Antalyaspor, Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.(Ankara/15.00/İstanbul/17.30/20.00/Trabzon/17.30) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 17. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor, Altınordu-Ekol Göz Menemenspor müsabakalarıyla sürüyor.(İstanbul/14.00/Bursa/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Sigortam.net İTÜ Basket-Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom, Teksüt Bandırma-TOFAŞ karşılaşmalarıyla başlayacak.(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat, Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray müsabakalarıyla başlanacak.(Mersin/Samsun/14.00/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00/Kayseri/17.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Altın yükselişine 2020'de devam edebilirKüresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık güvenli liman görevi gören altın, 2020'de de bu rolü oynamaya devam edebilirAA Finans Analisti Cüneyt Paksoy:"Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün"AA Finans Analisti İslam Memiş:"2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Gram altında 2020'de 320 lira görülebilir"(Murat Aslan/İstanbul)2- Orka Holding: "Dengelenmeyi aştık, canlanma ve büyüme dönemine geçtik"Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:"Ekonominin önündeki en büyük tehdit ve bariyer önce yüksek faiz, sonra da maliyetleri artıran enflasyondur. Her ikisinde de dengeye gelindi""Gelecek yıl sadece yabancıların değil, yerli yatırımcıların da isteğinin canlanması açısından ekonomide olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum""En büyük destek faizlerin düşmesi, bundan daha iyi bir destek yok. Diğer taraftan bakıldığında Türkiye, özellikle istihdam üzerindeki yükleri tekrar gözden geçirmeli. Bugün ne çalışan, ne işveren mutlu değil. Bu yükleri mutlaka gözden geçirmeliyiz ve daha iş yapılabilir hale getirmeliyiz""Bugün yurt dışında Türkiye'ye dair yaratılan olumsuz algıyı aşmak çok zor değil. Belki Hollywood'un çok ünlü yapımcılarıyla anlaşmak, belki Netflix'te dizilerde yer almak yoluyla bu algıyı kırabiliriz"(Hasan Arslan-Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladıFraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol:"Sezonun en yoğun olduğu dönemde bir günde geliş-gidiş, iç ve dış hatta 200 bin yolcuya, 1050'den fazla da uçağa hizmet vermişiz. Bunlar ciddi bir rakam"DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek:"2020-2021'de turist sayısında önemli bir artış bekleniyor. Bu doğrultuda kapasite artırımına gidiyoruz. İleride terminallerde, pistlerde, hizmet noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz"(Hatice Özdemir Tosun-Süleyman Elçin/Antalya)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.