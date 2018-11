Gündem / 28 Kasım 2018

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Useymin'i ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.(İstanbul/10.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. Toplantısı'na katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da CHP Berlin Birliği etkinliğine katılacak.(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ceza evlerindeki hükümlü ve tutukluların eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk İdare Dergisi'nin 90. Yılı" Sempozyumu'nda konuşacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine, İstanbul Sanayi Odasının aylık olağan toplantısına ve Palas Hotel'de düzenlenecek Beyoğlu Sohbetleri'ne katılacak.(İstanbul/13.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- TBMM'denGenel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.(TBMM/14.00)KİT Komisyonu, İller Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesaplarını ele alacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katılacak.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı çerçevesinde düzenlenen "Ticaretin Kolaylaştırılması: İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Gümrüklerde Risk Yönetiminin İyileştirilmesi" oturumunda konuşacak.(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.(Ankara/10.00)4- TÜİK, 2017 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırması sonuçları ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)5- Ankara Sanayi Odası kasım ayı meclis toplantısı yapılacak.(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Kazakistan'da Suriye konulu 11. Astana toplantısı hazırlık görüşmeleri takip ediliyor.(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için yapılacak oturumda Senatoyu bilgilendirecek.(Washington)3- Gürcistan'da halk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidecek.(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik izleniyor.(Kiev/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.D Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.(Moskova/20.55) (Fotoğraflı)2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/17.30/Sarpsborg/21.00/Krasnodar/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ile deplasmanda karşılaşacak.(Kursk/19.00)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Yunanistan ekibi Niki Lefkada ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Lefkada/19.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında iki Türk takımı Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçıyla başlayacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)9- Hentbolda Erkekler Süper Lig 8. hafta erteleme maçında Adıyaman Belediyespor ile Göztepe karşılaşacak.(Adıyaman/14.00)10- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 46. dakikadan devam edilecek.(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- 2B arazilerine başvuruda son 3 günÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmaları gerekiyor""2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı ve bu hak sahibi vatandaşlarımız tapularına kavuştu""Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira. Bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediliyor"(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)2- Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor""Laboratuvarlarımız dünya çapında uluslararası standartlarda işler yapıyor""Organik ürün tüketmek istiyorsak 'organik sertifikası'nı mutlaka aramamız, eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım""Soğanda denetimlerimiz devam edecek. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması"(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)3- Kuyumculardan kredi ve teminatta indirim beklentisiPiyasada 10 Ağustos'ta başlayan döviz kaynaklı sıkıntıların ardından bankaların kredi faiz oranları ve teminat miktarlarını artırması, yurt içi satışlarının yanında ihracat ağırlıklı bir üretim yapılanmasına sahip kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediİstanbul Kuyumcular Odası yönetimi, finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle bir toplantı yaparak, bankalardan faiz ve teminat tutarı indirimi istediBaşkanı Mustafa Atayık:"Son zamanlarda piyasalara bakıyorsunuz dolar düşüyor, akaryakıt fiyatlarında da art arda indirimler yapılıyor. 