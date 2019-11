GÜNDEM / 28 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'na katılacak, güven mektubu sunacak Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh ve Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi, ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.30/15.30/16.15/17.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'de 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılacak, Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ve Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ile görüşecek.(Cibuti) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na başkanlık edecek.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katılacak, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ziyarette bulunacak.(İzmir/09.30/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Temel Atma Töreni'ne ve Türkiye'yi Geleceğe Taşımak konferansına katılacak, STK temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.(Malatya/10.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- TBMM'denGenel Kurulda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne ve Rize İş Dünyası ile Buluşma etkinliğine katılacak.(Trabzon/10.30- Rize/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne, esnaf öğle yemeği buluşması programına iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.(Konya/11.30/12.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda sürüyor.(İstanbul/09.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)6- TÜİK, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.(İstanbul/11.00)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi ile Aşık Veysel'i Anma Programı'na iştirak edecek.(Antalya/09.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da protokol törenine katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.J Grubu lideri Medipol Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.Kupada üst tura çıkma şanslarını dördüncü maçlarında yitiren K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava, C Grubu'nda ise Trabzonspor, İspanya'nın Getafe takımını ağırlayacak.(İstanbul/20.55/20.55/Trabzon/18.50) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu, D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok'u konuk edecek.B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya'nın MBA Moskova, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç'in A3 Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Ankara/19.00/Hatay/18.00/Moskova/19.00/Umea/21.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)6- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Otomotivde "tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı" yoldaUludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik:"Tahminlerimize göre yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı sadece rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik""2018 yılından sonra gerçekleştirilmiş en yüksek ikinci ihracat yılı olacak diyebiliriz. 2017 yılında 28,6 milyar dolardı. 30 milyar dolara en yakın yılımız 2017 idi. Ondan önceki yıllarda zaten 25 milyar doların altında ihracatımız vardı"(Cem Şan/Bursa)2- Kop Tüneli'nde çalışmalar hızlandıKaradeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Erzurum-Trabzon kara yolunda yapımı süren ve kazı sırasında zemininde kile rastlanması nedeniyle inşaatı yavaşlayan Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hız kazandıKış aylarında buzlanma nedeniyle özelikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacakErzurum Valisi Okay Memiş:"2022 sonunda ışığı göreceğiz. Tünel, sadece Erzurum'a değil, bölgeye katkı sağlayacak"(Selami Küçükoğlu/Erzurum)3- "Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor"Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar:"Akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve sigara içenler, zatürrenin daha sık görüldüğü ve ciddi seyrettiği hasta gruplarıdır""Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır. Günde 10 ila 20 arası sigara kullanımı zatürre riskini 2,3 kat, 20 sigara kullanımı ise 2,9 kat artırır"(Elif Küçük/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.