Gündem / 28 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haymana, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Ankara/13.30/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Çerkezköy'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.(Tekirdağ/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 32 radyodan ortak yayınlanacak "Bizim Stüdyo Programı"na, Ruşen Çakır'ın sorularıyla Medyascope canlı yayınına, CHP ve İYİ Parti Ortak Mitingi'ne katılacak.(İstanbul/09.00/11.00/Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni'ne katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Iğdır'da valilik ziyaretinin ardından Ünlendi Barajı içme suyu isale hattında inceleme yapacak, esnaf ve Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Ofisi ziyaretlerinde bulunacak.-Kurum, Çankırı'da belediye başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kentsel dönüşüm toplantısına katılacak.(Iğdır/10.00-13.00/Çankırı/15.30/16.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya ilçe belediye başkan adaylarıyla Aksu ve Kepez'de otobüsten halkı selamlayacak.(Antalya/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih'te Roman seçmenlerle buluşacak, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde seçim çalışmaları yapacak.Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de de esnaf ziyaretinin ardından üniversiteli gençlerle genç kürsü programına, Susurluk sevgi yürüyüşü ve Altıeylül mitingine katılacak.(İstanbul/10.00-15.30/Balıkesir/17.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de ilçe teşkilat kahvaltısına katılacak, Erdek, Bandırma, Sancaktepe, Bahçelievler, Beşiktaş ve Avcılar'da vatandaşa hitap edecek.(İstanbul/09.00/Balıkesir/11.00/12.00/İstanbul/14.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bağbaşı Yaylası'nda incelemelerde bulunacak, Laodikeia antik kentini, tarihi Buldan evleri ve dokuma atölyesini ziyaret edecek, Genç Turizmciler Ödül Tören ile turizm sektör temsilcileriyle toplantıya katılacak.(Denizli/09.00/10.00/11.30/İzmir/14.15/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye ve Mersin'de yapılacak açık hava toplantılarında halka hitap edecek.(Osmaniye/14.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Sevgi Yürüyüşü'ne katılacak, Taşdelen Cami Cebir yanında vatandaşlarla "Çay Bahçesi Sohbeti" yapacak, Kartal Sevgi Yürüyüşü'ne, Karadenizliler Buluşması'na iştirak edecek.(İstanbul/14.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)9- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul 2019–14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'na katılacak, Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde halk buluşması ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı programlarına iştirak edecek.(İstanbul/10.30/Bilecik/17.15-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cam ve gıda üretim fabrikaları işçileriyle buluşacak, Çavuşoğlu ve Akçaoğlu Sanayi Siteleri ile Ferah Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kadıköy Trabzonlular Buluşması'na katılacak.(İstanbul/10.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak(Ankara/10.00/14.30)4- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avrupa Birliğinin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından İngiltere'deki gelişmeler izleniyor.(Londra)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/ 09.30)FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde başlayacak.2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Milano/22.45)3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak. Çeyrek final ikinci maçlarında ise Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)4- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası SELKA Eskişehir Hentbol-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.(Eskişehir/17.00)ÖZEL HABER1- Darbe girişimi davalarında 3 bin 82 mahkumiyet verildiAdalet Bakanı Abdulhamit Gül:"Darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildi. Bu cezalar da infaz edilmektedir""(Darbe davaları) Yargılamalarda Türk yargısı açık bir şekilde herkesin neyle suçlandığını ifade ediyor ve savunmalarını alıyor. Bu konuda da AİHM içtihatlarına uygun, adil şekilde yargılama yapıyor. Dünya yargı tarihine geçecek adil yargılamalar yapılıyor"(Merve Yıldızalp-Aynur Ekiz/Ankara)2- Türk savunma şirketleri Malezya'da kapıyı araladıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:"Firmalarımız fuar sırasında 10'un üzerinde imza atacak. Bu da aslında bölgede yaptığımız önemli çıkarmanın bir göstergesi""Güneydoğu Asya bölgesindeki varlığımızı perçinlemek üzere burada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum""(Milli Muharip Uçak) Malezya gibi dost ülkelerin bu tür projelere ilgisi var ve bu tür uzun soluklu projelere ortak olarak girmeleri de dahil çeşitli opsiyonları konuşuyoruz. Bunun yapısını kurmak üzere çeşitli temaslarımız var""Bu temaslar neticesinde bizim uzun soluklu, ileri teknoloji içeren programlarımıza ortaklık söz konusu olduğunda bunun hayata geçmesi için kapıları açık tutuyoruz. Bunun şartlarını konuşmaya başladık"(Göksel Yıldırım/Langkawi)3- Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer nakliKOAH rahatsızlığı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken ve yaşamını oksijene bağlı sürdüren 57 yaşındaki Kemalettin Soybaşı, Ankara Şehir Hastanesinde yapılan akciğer nakli ile yıllar sonra rahat bir nefes alacakAnkara Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler:"Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer naklimizi başarıyla yapmış olduk. Hastanın nakil sonrasındaki sürecini de problemsiz olarak tamamladık""Sağlıkta zirve olarak kabul ettiğimiz akciğer naklini hastanemiz açıldıktan 40 gün sonra yapabiliyor olmamız, Ankara Şehir Hastanesinin donanımı ve fiziki itibarıyla da altyapısının yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Bunu burada yapıyor olmak bizim için gurur verici"(Duygu Yener/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.