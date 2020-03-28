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GÜNDEM / 28 Mart 2020

81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.

28.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:02
GÜNDEM / 28 Mart 2020
6 Nisan 1920
1- 81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.
(09.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- SETA'dan 5 soruda "koronavirüs salgınında çocuklar" çalışması
SETA, yeni tip koronavirüsün çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin nasıl azaltılacağına yönelik ailelerin en çok merak ettiği 5 soru ve 5 cevaptan oluşan çalışmayı yayınladı
" ( Koronavirüs salgını çocuklara nasıl anlatılmalı?) Doğru olan çocuktan bilgi saklamak değil aksine çocukla bilgi paylaşmaktır. Virüsün ne demek olduğu, resim ya da çocuğu korkutmayacak bir görselle somutlaştırarak anlatılmalı"
"(Çocukların endişelerini azaltmak için neler yapılmalı?) Çocuklara ev içerisinde günlük rutin hazırlamak oldukça önemli. Çocuklar rutinleri sever ve bir sonraki adımı bilmek ister"
"(Evde kalma süreci çocuklar ile nasıl yürüyecek?) Ebeyenler, kitap okunuyorsa kendini tamamen o kitaba ve çocuğa vermeli, boyama yapıyorsa eline bir fırça alıp çocuğuyla boyamalı. Ancak bu tüm gün boyunca sürekli çocuk ile etkinlik yapmak anlamına gelmemeli"
(Burcu Çalık/Ankara)
2- İhracatçılardan "İç ve dış pazara yetecek ürüne sahibiz, paniğe gerek yok" mesajı
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:
"Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut"
"Endişeye kapılacak ya da çekinmemiz gereken ekstra bir durum yok. Anadolu bugüne kadar kimseyi aç bırakmadı, bundan sonra da bırakmaz"
(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)
3- Ticaret Bakanlığının personel eğitimlerine "sanal sınıf" modeli
Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinin, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan gerçekleştirdiği eğitim kapsamında Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik müdahale gücünü artırma amaçlı konular aktarıldı
Ticaret il müdürlüklerinde görevli yaklaşık 400 personele fiyat etiketi, indirimli satışlar, haksız fiyat artışları, ticari reklam ve ilanlar, tüketici sözleşmeleri ve idari para cezaları konularına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla mevzuat eğitimleri gerçekleştirildi
GAP, Gürbulak ve Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlerinde görevli personelin mevzuat bilgilerinin ve uygulamadaki becerilerinin artırılması amacıyla gelecek günlerde "Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği", "Kaçakçılıkla Mücadele" ve "Yolcu İşlemleri" konularında eğitimlerin de "sanal sınıf"la verilmesi planlanıyor
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM / 28 Mart 2020 - Haberler

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