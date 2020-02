GÜNDEM / 28 Şubat 2020

6 Nisan 19201- İdlib 'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından bölgedeki gelişmeler ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sınırdaki faaliyetleri takip ediliyor.(Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP MYK, parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak, ocak ayı dış ticaret ile motorlu kara taşıtları istatistiklerine ilişkin haber bültenlerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.(Van/Elazığ) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu biri firari 49 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/10.00)4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.(Valencia/23.00)3- Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak.(Nyon/15.00)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın ilk maçında Samsun Canik Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.(Samsun/16.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Halkbank-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Uyuşturucuyla mücadelede 2 ayda 4 bine yakın tutuklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"25 Şubat itibarıyla operasyon sayısı 27 bin 667, gözaltı sayısı 39 bin 508. Yılbaşından bu yana uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu""Bu yıl esrar yakalamasına 10 tonla başladık. Esrar, skunk ve metamfetamin yakalamamızın artacağını düşünüyoruz""(Okul çevrelerindeki asayiş olayları) Bu yıl yüzde 20,1 düşüş yaşandı"(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)2- Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacakÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Hem bölgede istihdam adına hem de şehirlerimiz ve ilçelerimiz adına santrallerimiz çok önemli. İnşallah hepsi çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayıp şehre olan katkılarına devam edecekler"(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)3- Turizmde hedef, markalaşan Türkiye'yi tarifeli seferlerle desteklemekKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:"İlk hedefimiz, sadece belli noktalarda değil her türlü materyalle dünyanın birçok noktasında Türkiye'nin tanıtımını yapmak. Bununla birlikte Türkiye'yi markalaştırmak ve markalaşan Türkiye'yi tarifeli seferlerle destekleyerek toplam seyahat bazında münferit rezervasyonların oranını artırmak istiyoruz""Hem turist sayısını artırmak hem de kişi başı turistten elde ettiğimiz ve özellikle kişi başı gecelik gelirden elde ettiğimiz rakamları yukarı doğru çekme hedefimiz var. 2023'e kadar aşamalı eylem planı belirledik. Şu anda ona uygun bir şekilde gidiyoruz. Hem turist sayısını artırıyoruz hem kişi başı gece gelirimizi artırıyoruz hem de kişi başı gelirimizi artırıyoruz"(Muhammed Mutaf/Erzurum)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.