GÜNDEM / 29 Aralık 2019

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.(Muş/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. Ankara ) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de sezonun ilk yarısı Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.(Sivas/14.00/Antalya/Gaziantep/16.30/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı Boluspor-Eskişehirspor, Keçiörengücü-Akhisarspor, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Altay-Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.(Bolu/Ankara/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.(Bursa/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Tasfiyelik araçlara ilgi arttı, hasılat ikiye katlandıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan:"Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirilirken, vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Araç satışlarından elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı""Gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların e-ihaleyle toplam satışları da 2019'da geçen yıla göre yüzde 76 artışla 367 milyon lira oldu"(Merve Özlem Çakır/Ankara)2- "Gürültücü komşu" ile "yere çöp atan"ın cezası artıyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirlediBuna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya yükselecekYere çöp atmanın cezası 351 lira olacakPoşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacakHava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen ceza 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacakTehlikeli atık ithal edenlere 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)3- Türkiye, Avrupa kart pazarında liderliğini sürdürüyorBankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko:"Türkiye, Avrupa'da kredi kartı pazarında İngiltere'nin, banka kartı pazarında Almanya'nın önünde 1. sırada yer alıyor""Kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik büyüme ile yaklaşık 1 trilyon lira seviyesine ulaşmış olacak""Yıl sonunda yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerin 81 milyar lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor""İnternetten ödemeler 2019'da 190 milyar liraya çıkacak""Temassız ödeme adedinin 2018'e göre 2 kat artarak 2019 sonunda 500 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor"(Murat Birinci/İstanbul)