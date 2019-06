GÜNDEM / 29 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek ve zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Osaka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Vefat eden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanacak.

Şükrü Birand'ın cenazesi, sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.12) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İtalya-Hollanda ve Almanya-İsveç maçlarıyla tamamlanacak.

(Valenciennes/16.00/Rennes/19.30) (Fotoğraflı)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Angola, F Grubu'nda ise Kamerun-Gana ve Benin-Gine Bissau maçları yapılacak.

(Süveyş/17.30/İsmailiye/20.00/23.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 5G için milli marka çağrısı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu, Türkiye'nin markası olmalı"

"5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız"

"Geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının (Türkiye'de 5G çalışması yapanlar) birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- "Trump'ın İran siyaseti savaş riskini en üst seviyeye taşıyor"

Ulusal İran-Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi:

"Trump, İran'la müzakere istiyor ancak İran'la ilgili izlediği yol diplomasi şansını en aza indirirken savaş riskini en üst seviyeye taşıyor"

Bu eksen (Suudi Arabistan, BAE ve İsrail), yalnızca ABD savaşa tamamen katılırsa İran'a karşı savaşı onaylar. ABD'nin tam müdahil olmadığı bir savaşa katılmazlar"

"INSTEX'in tek başına yeterli olacağından şüpheliyim. İran petrolünü satmayı istiyor fakat INSTEX henüz sadece yaptırım dışı ürünlerin ticaretine odaklanmış görünüyor"

(Ahmet Dursun/Ankara)

3- TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Modernize edilen M60T tankları, sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapabilecek donanımlara kavuşuyor

Bu amaçla geliştirilen Teleskobik Periskop Sistemi teslimatları sürerken, toplam 73 tanka entegrasyon gerçekleştirilecek

Sistemde bulunan görüş sistemleri ile tanklara, her türlü hava ve coğrafi şartlarda yüksek hassasiyette üstün hedef tespit ve gözetleme yeteneği kazandırılıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

***

