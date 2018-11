Gündem / 29 Kasım 2018

29 Kasım 2018 Perşembe 09:01



29 Kasım 2018 Perşembe 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.(Buenos Aires) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile görüşecek, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak, APA 11. Genel Kurulu katılımcıları onuruna akşam yemeği verecek.(İstanbul/13.30/15.15/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34'üncü Toplantısı'nın kapanış oturumu ile Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.(İstanbul/ 13.30/ 16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da Friedrich Ebert Vakfının düzenlediği panelde konuşacak.(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenecek Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı'na iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'na iştirak edecek.(İstanbul/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)4-TBMM'denGenel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)KİT Komisyonunda Türk İhracat Kredi Bankası ile Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüklerinin 2015 ve 2016 yıllarının hesapları ele alınacak.(TBMM/11.00/12.30) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza törenine katılıyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'de Satcom Vision 2018'e iştirak edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı başlayacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Kazakistan'da Suriye konulu 11. Astana Toplantısı'nın ana oturumu yapılacak.(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Ukrayna ile Rusya arasında Azak denizinde yaşanan gerginlik takip ediliyor.(Kiev/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'de temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, "2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı" kapanış konserine katılacak.(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Şiir Hikaye Yarışması'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Edirne'deki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ davalarıDarbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30)FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(İstanbul/10.00)FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Bursa/10.00)FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski adliye katiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 94 sanığın yargılanmasına 2. Ağır eza Mahkemesinde devam edilecek.(Bursa/10.00)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları yapılacak.D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. J Grubu'nda ise Akhisarspor, deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.55/Sarpsborg/23.00/Krasnodar/20.55) (Fotoğraflı)2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 3. hafta maçları başlayacak.I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı ağırlayacak.(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.(Hatay/18.00)5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 4. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda Çukurova Basketbol, Bulgaristan ekibi Beroe'ye konuk alacak, BOTAŞ ise İsveç temsilcisi A3 Basket'i ağırlayacak.(Minsk/Stara Zagora/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)6- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu başkanları, Vodafone Park Divan White Paper Restaurant'ta öğle yemeğinde bir araya gelecek.(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasına Halkbank-VakıfBank müsabakasıyla devam edilecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler potansiyelin altında"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov:"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler mevcut potansiyelimizin altında""Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaretin artması lazım ve Türk halklarının potansiyeline cevap vermesi gerekiyor""Türkiye ile büyük işleri bir milletin iki devleti gibi yapıyoruz. O yüzden Star Rafineri'de, Petkim'de bundan sonra yapılacak projelerde de Azerbaycan'ın mevcut zenginliğinden Türk halkı da faydalansın istiyoruz. Türkiye'de iş yerleri açıp, Türkiye'ye refah getirmek istiyoruz. Çünkü biz aynı şeyleri Türkiye'den de görüyoruz"(Gökhan Yıldız/İstanbul)2- Et ve et ürünleri üretimi "mesleki eğitim" kapsamına alındıMilli Eğitim Bakanlığınca, et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılması kararlaştırıldıSektörle imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, bu alanda eğitimler ilk olarak Şanlıurfa ve Kocaeli'de Bakanlığın belirleyeceği mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilecek(Selma Kasap/Ankara)3- Dev petrokimya yatırımı için düğmeye basıldıAdana'da, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,2 milyar dolarlık yatırımla inşa edilmesi için projesi imzalanan ve yıllık 450 bin ton üretim kapasitesi bulunan Polipropilen Üretim Tesisi ile Çukurova petrokimya sektöründe de söz sahibi olacakVali Mahmut Demirtaş:"Burada 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. 