GÜNDEM / 29 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti temaslarının son gününde Türkiye'nin hibe olarak yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi ile Ambouli Dostluk Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek.(Cibuti) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın kooperatifleri bölgesel buluşmasına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışını yapacak.(Çorum/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi" ne katılacak.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirve kapsamındaki "İhracat Paneli"ne iştirak edecek.(İstanbul/11.15/15.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, Ergene 1, Ergene 2 ve Çerkezköy OSB'ye ziyarette bulunacak.(Tekirdağ/09.30-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2019 dönemine ilişkin finansal istikrar raporunu açıklayacak.(Ankara/10.00)4- TÜİK, ekim ayı dış ticaret ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)5- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda devam ediyor.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sürüyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İngiltere'de basın toplantısı düzenleyecek.(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İkinci İstişare Toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirilecek.(Taşkent) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy İHL Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi açılış törenine katılacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Filistin Dayanışma Derneği ve Global Organization Against Racial Discrimination Segregation iş birliğiyle Marriott Hotel Şişli'de "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenlenecek.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.(İstanbul/ 11.00)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de 13. hafta İstanbulspor-Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)4- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.(Antalya/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası PTT-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.(Ankara/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Kapıkule'de tır geçişlerinin hızlanması için peron sayısı arttırılıyorTicaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:"Modernizasyon çalışmaları tamamlanınca 8 çıkış, 5 giriş peronu olacak. Karşı tarafta da bu kapsamında 10 giriş peronu yapılmıştı. Vakit kayıplarını minimize, geçiş sayılarını ise maksimize etmeye çalışıyoruz"Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov:"Biz de bu geçişlerin en hızlı şekilde yapılmasını isteriz fakat sayısal olarak yükseliş, her iki ülkenin güvenliğini tehdit edecek şekilde olmamalı"(Hakan Şahin/Edirne)2- İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye raylı sistemine destekİLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük:"İller Bankası olarak dış finansman yoluyla yürüttüğümüz ilk kent içi ulaşım projemiz olan 'Kentiçi Ulaştırma Programı'nı, 150 milyon avroluk İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile Antalya, Kayseri ve Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz""İslam Kalkınma Bankası ile yapılan bu güçlü iş birliğinin farklı projelerle daha da güçlenerek devam etmesini bekliyoruz"(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)3- Rusya, İslami finansta gözünü Türkiye'ye çevirdiSberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev:"Türkiye, coğrafi konumu ve artan nüfusuyla önemli fırsatlar sunuyor. 