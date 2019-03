Gündem / 29 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglere katılacak.(İstanbul/10.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıya, Marmaraereğlisi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Muratlı Sanayi Kooperatifinin onuruna vereceği yemeklere iştirak edecek.(Tekirdağ/10.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş'te düzenlenecek Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, zirveye iştirak eden ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.(Romanya) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti Ortak Mitingi'ne iştirak edecek.(Manisa/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kuyucak ve Yenipazar ilçe mitinglerine katılacak.(Aydın/20.30/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu SKM, Cihanbeyli SKM buluşmalarına iştirak edecek, Bedesten'de esnafı ziyaret edecek, basın mensupları ile bir araya gelecek ve Karapınar buluşmasında yer alacak.(Konya/10.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile öğle yemeği yiyecek, eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülmesi projesinin tanıtımına katılacak ve esnaf ziyareti yapacak.Kula'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile toplantı yapacak Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla buluşacak ve Gökçeören beldesini ziyaret edecek.(Manisa/14.00-21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmancık'ta, Mamak'ta iki ayrı noktada ve Şereflikoçhisar'da vatandaşlara hitap edecek.(Çorum/11.00/Ankara/13.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir ve Doğankent mitinglerine katılacak, Solaklı'da Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.(Adana/16.30/19.30/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Gölpazarı İlçe Seçim Bürosu'nda vatandaşlarla buluşacak, Bilecik Üniversitesi öğrencileri ile söyleşiye katılacak, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde kahvehane sohbetine iştirak edecek.(Bilecik/14.00/16.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Akhisar ve Kula ilçelerinde temaslarda bulunacak, Ulubey ve Banaz ilçe merkezlerinde miting yapacak.(Kocaeli/09.00/Manisa/14.00-19.00/Uşak/21.00/22.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozak köyünde miting yapacak, Dikili ve Aliağa'da düzenlenecek programlara iştirak edecek.(İzmir/12.45-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğince Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, ihracattaki beklentiler ve hedeflerin değerlendirileceği basın toplantısına katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistikleri ile ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak. İkili, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek.Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Sarılar mitingine iştirak edecek.(Antalya/10.15/11.45/12.15/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avusturya'da görüşecek.(Viyana)3- Avrupa Birliği'nin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kılacak ve hutbe irat edecek.(İstanbul/13.14) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Avrupa Karate Şampiyonası, İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor.2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Volkswagen Arena'da konuk edecek.Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(İstanbul/20.15/Vitoria-Gasteiz/22.30) (Fotoğraflı)3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Beşiktaş, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Çiftlere evlilik öncesi "genetik geçişli hastalıklar" için tarama yapılacakSağlık Bakanlığınca SMA gibi genetik geçişli hastalıkların tespit edilmesine olanak veren yerli kit geliştirilerek evlilik öncesi çiftlere tarama yapılacakSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Önceden bilindiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için yerli bir tarama kiti geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istiyoruz""(Taramada sonucunun pozitif çıkması halinde) Evlenecek çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek yönteminin de ücretini karşılamayı taahhüt eden bir yaklaşım olacak""(Bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları) Şu an her türlü ilacın olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelecek hafta itibarıyla düzenleme yapılacak ilaçlar varsa bunu da yapmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşımız tedirgin olmasın"(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)2- Engelliler için "evde özel eğitim" desteği geliyorMilli Eğitim Bakanlığı, yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler ve ailelerinin eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak düzenlemeyi hayata geçiriyorMEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden kuruma gidemeyecek durumda olanların, evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacakDüzenleme kapsamında bu merkezlere çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine de imkan tanınacak(Burcu Çalık/Ankara)3- "Darbe bildirisi" için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtilerMersin'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen, yargılama aşamasındaki inkarlarıyla dikkati çektiEski emniyet müdürüne ait polis telsizinden sözde darbe bildirisini okumaya çalışan Demirhan, 15 Temmuz gecesi giriş ve çıkışları yasakladığı karargaha aldığı Dağdelen'i tanımadığını iddia ettiDarbe girişimini televizyondan öğrendiğini savunan Dağdelen de telsizi Demirhan'ın emniyet birimleriyle irtibat kurması için verdiğini öne sürdüDemirhan, bir botla kaçmak isterken liman içindeki bir camide yakalanan Dağdelen'in limanın arkasından götürülmesi talimatını ise "insani duygularla" verdiğini savundu(Sezgin Pancar/Mersin)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 