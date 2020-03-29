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GÜNDEM / 29 Mart 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

29.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:02
GÜNDEM / 29 Mart 2020
6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Meslek liselerinde bir haftada üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
"Meslek liselerimiz, bir hafta gibi kısa sürede 500 bin maske üretti. Üretilen maskeleri il müdürlerimiz ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına iletti"
"Meslek liselerimiz, maske taleplerine yetişmek için yoğun üretim çalışmalarına devam ediyor"
(Selma Kasap/Ankara)
2- Pekcan'dan evdeki vatandaşlara "Sanal Ticaret Akademisi" daveti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
"Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, ev hanımından, öğrencisine, esnaftan, kadın ve genç girişimcilere tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum"
"Vatandaşımız, evlerinde kaldıkları bu günlerde kendilerini ve işlerini geliştirebilecekleri, kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri bu platformu tek tıkla, ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirler"
" 5 Mart'ta kullanıma açtığımız bu platforma vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Henüz bir ay bile olmadan 6 bin 500'ün üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaştık, 200'ün üzerinde vatandaşımıza sertifika verdik"
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
3- GRAFİKLİ-Türkiye, "Vefa" ile iyiliği dalga dalga büyüttü
Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtı bulunan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren "Vefa Sosyal Destek" grupları, iyilik ve merhametin de dalga dalga büyümesini sağlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir yıl önce başlatılan "Vefa Projesi"yle, yaşlı vatandaşların ev temizliği, yemek, pazar alışverişi gibi temel ihtiyaçları karşılanırken, ihtiyaç sahibi kadınlara da istihdam yaratıldı
Projeden yola çıkılarak kurulan "Vefa Sosyal Destek" grupları Kovid-19'la mücadelede il ve ilçelerde evinden çıkamayanlar için seferber oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde ASDEP'ten belediyelere, polisten jandarmaya kadar tüm birimler, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar için "Vefa" çatısı altında buluştu
Bakanlığın genelgesine göre, Vefa Sosyal Destek grubunun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş veya STK, Kovid-19 nedeniyle evinden çıkamayacak vatandaşlara yönelik yardım dağıtımı yapamıyor
(Burcu Çalık/Ankara)
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

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