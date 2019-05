GÜNDEM / 29 Mayıs 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.(İstanbul/20.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile görüşecek, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına iştirak edecek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Uğur Dündar belgeselini izleyecek.(Ankara/14.00/20.15/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileriyle söyleşiye ve lisenin spor şölenine katılacak, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İHL'yi ziyaret edecek.(İstanbul/09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya gelecek, Perpa Ticaret Merkezi yönetimini ve esnafını ziyaret edecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, iftar programlarına katılacak, Başakşehir'de vatandaşlarla çay sohbeti yapacak.(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Yeryüzü İftarı Sofrası programına katılacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret edecek, çiftçilerle buluşacak, Çekmece Et Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelecek.(İstanbul/13.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Kazakistan'da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının katılacağı Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurduğu iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 90 sanıklı davanın yarınki duruşmasında karar bekleniyor.(İzmir/11.00)FETÖ/PDY'nin Gerede esnaf yapılanması kapsamında haklarında dava açılan 20 kişinin yargılanmasına Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.(Bolu/10.00)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine ve tarihi Ankara Garı Kule Restoran'da düzenlenecek iftar programına katılacak.(Ankara/19.00/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere temsilcileri Chelsea ile Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Bakü/22.00) (Fotoğraflı)2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı sürüyor. ?A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek. ?Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.(Antalya/18.00/18.30) ??(Fotoğraflı-Görüntülü)3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın ikinci maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. ?(Ankara/17.30) ??(Fotoğraflı)4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. ?(Brüksel/21.00) ?(Fotoğraflı)5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. ?(İstanbul/20.45) ??(Fotoğraflı)6- 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, Okçular Vakfı Tesisleri'nde madalya müsabakalarıyla sona erecek. ?(İstanbul/16.00) ??(Fotoğraflı)7- 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa maçı, Süper Lig grubu birincisi Galatasaray ile 1. Lig grubunu ilk sırada tamamlayan Boluspor takımları arasında Kocaeli Stadı'nda oynanacak. ?(Kocaeli/16.00) ?(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Teröriste erzak vermek "terörizmin finansmanı" suçuna girecekYargıtay Ceza Genel Kurulu, terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi veren köylülerin eylemlerinin "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğuna hükmettiGerekçeden:"Bir teröriste veya terör örgütüne yapılan bu nitelikte yardımlar, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini idame ettirmelerine, bu şekilde mevcudiyetini devam ettiren terör örgütünün de eylem kapasiteni yükseltmesine katkı sağlamaktadır""Buna göre, terör örgütüne veya mensuplarına bilerek ve isteyerek erzak, yaşam malzemesi ve para temin edilmesinin fon sağlanması niteliğinde olduğu ve eylemin bu haliyle terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı anlaşılmaktadır"(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ)2- GRAFİKLİ - Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurduYılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak önemli bir dış satım gerçekleştiren Sakarya'da, Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i ihraç edildiKentte bu dönemde banttan inen her 100 araçtan 88'i yurt dışına gönderildi(Onur Orhan/ Sakarya)3- "Huawei'nin ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair bir delil yok"Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li:"Şu an Huawei'nin başka ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li:"Şu an Huawei'nin başka ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hiçbir gerçek dayanağı olmadan, durup dururken uydurma bir gerekçeyle devletin tüm imkanlarıyla Huawei gibi Çinli özel şirkete baskı yapmak, hem adaletsiz hem de ahlak dışıdır""Çin, kesinlikle bunun üstünden gelebilir. Ticaret anlaşmazlığının ortaya çıktığı bir yıldan fazla süre içerisinde Çin ekonomisi, istikrarlı bir şekilde büyüyor ve kazanılan olumlu ivmeyi sürdürüyor""Tüm Çin toplumunun araştırma ve deneyler için ayırdığı bütçe, 2009 yılında 580 milyar 200 milyon yuan iken bu, yüzde 238,8 artarak 2018 yılında yaklaşık 2 trilyon yuan olmuştur"(Abdulkadir Günyol/İstanbul)