GÜNDEM / 29 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ve Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak, şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın evine taziye ziyaretinde bulunacak.(Tekirdağ) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplanacak.(TBMM/14.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İdlib şehidi Uzman Çavuş Ahmet Alpaslan'ın cenaze törenine katılacak.(İzmir/13.29) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.(Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Şehitlerimizi uğurluyoruzDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Hatay'da düzenlenecek törenlerine iştirak edecek.Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.(Hatay/10.00/12.50/16.04/İstanbul/16.29) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İdlib'de 33 askerin şehit edildiği rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Hatay) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.(Edirne)4- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.(Van/Elazığ) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 24. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.(Konya/14.00/Trabzon/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TFF 1. Lig'de 25. hafta Osmanlıspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Akhisarspor, Adana Demirspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.(Ankara/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftaya OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.(Ankara/14.00/16.00/Adana/15.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto, Ziraat Bankası-Arkas Spor müsabakalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/14.00/18.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3, Kadınlar Süper Lig'in ise 16. haftasında tek maç yapılacak. (Fotoğraflı)8- TFF 2. Lig'de 26. hafta 2, TFF 3. Lig'de 26. hafta 5 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye cezaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"1 Ocak 2019-24 Şubat 2020 tarihlerinde 107 bin 159 araç sürücüsüne yaya geçitlerindeki ihlalleri sebebiyle ceza kesildi. 14 bin 317 yayaya da kurallara uymadıkları için işlem yapıldı""2018'e göre 2019'da yaya ölümlerinde yüzde 24,4 düşüş meydana geldi""2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmiştik. Bu yıl "Yaya Öncelikli Trafik Haftası" ilan edeceğiz"(Orhan Onur Gemici/Ankara)2- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kadın cinayetindeki "haksız tahrik" indirimini kabul etmediYargıtay Ceza Genel Kurulu, Erzurum'da eski kız arkadaşını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık için, kadının iteklemesi, tokat atması ve hakaret etmesi nedeniyle "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına hükmeden Daire kararını yerinde görmediCeza Genel Kurulu, yerel mahkemenin "yakın mesafeden olayı gören tanık bulunmadığı durumlarda sanık savunmasına itibar edilerek her sokak ortasındaki kadın cinayetinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracağı açıktır" şeklindeki direnme kararını onadı(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)3- Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilirGlobal bir sorun haline gelen koronavirüse dair risklerin her geçen gün arttığı bir ortamda yatırımcıların tahvil ve altına yöneldiği görülürken ekonomik açıdan turizm, perakende ve dayanıklı tüketim malı sektörlerinin ciddi darbe alacağı belirtiliyorOxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1,1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdiKüresel veri analitiği ve danışmanlık şirketi Dun & Bradstreet raporuna göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin doğrudan merkezi, en az 5 milyon şirketin ise bir ya da ikinci derecede tedarikçisi bulunuyorSalgının ortaya çıktığı Çin'de geçen yıl sonunda 3.050 puanda bulunan Şanghay bileşik endeksi 28 Şubat itibarıyla 2.880 puana gerilerken, aynı dönemde Çin borsasının piyasa değeri ise 35,64 trilyondan 34,78 trilyon yuana düştüSalgın nedeniyle çeşitli ülkelerin fuar ve festival gibi toplu etkinliklerini, hava yolu şirketlerinin de uçuşlarını iptal ettirmesi ekonomik hasarı artıran gelişmeler olarak öne çıkarken kredi derecelendirme kuruluşlarının talebe ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüşün özellikle Körfez ülkelerinde krize yol açabileceği uyarısında bulunuluyor(Belgin Yakışan Mutlu-Bahattin Gönültaş/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 