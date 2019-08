GÜNDEM / 3 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katılacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de gençlik kamplarına katılan KKTC'li gençleri kabul edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat ve Ardanuç Belediyelerini ziyaret ederek, halka seslenecek, Ardahan 18. Ulusal Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katılacak.(Artvin/Ardahan/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığınca düzenlenecek "Darülaceze Buluşması"na iştirak edecek.(İstanbul/ 09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak ve alan incelemelerinde bulunacak.(Uşak/10.30-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılacak.(Şanlıurfa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılış programına katılacak.(Muğla/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.(Ningbo/10.00)2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.(Volos/19.00)3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.4- Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı alanında yapılacak.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.Galatasaray ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, hazırlık maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracakTürk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN, bugüne kadar yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi, yerli ve milli imkanlarla üreterek yüz milyonlarca liranın yurt içinde kalmasını sağladıTURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk:"Türkiye'de üretimi olmayan ve tamamı yurt dışından tedarik edilen, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı 'Total Parenteral Beslenme Solüsyonu'nu 4 yıllık çalışmanın sonunda üreterek ülkemizin istifadesine sunduk""İthal edilen bu beslenme solüsyonu için başka ülkelerdeki firmalara yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken, biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik""Ar-Ge merkezimizdeki 15 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Şu an 17 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor"(Ahmet Sertan Usul/Ankara) 2- İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdıkTürkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştıBu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, azalış yaşanan tek kent Batman olduTürkiye'de 7 kentte altın mevduatları 1 milyar liranın üzerinde bulunurken, en fazla altın mevduatına sahip iller 16,5 milyar lirayla İstanbul, 5,4 milyar lirayla Ankara ve 2,9 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- "Silikon Vadisi ve Çin'i reddeden üçüncü bir model bulmalıyız"Yale Üniversitesi Konuk Araştırmacısı Michael Kwet:"Teknoloji devleri milyarca insanın nasıl düşündüğü ve hissettiğini biçimlendiriyor. "Silikon Vadisi ve Çin'i reddeden üçüncü bir model bulmalıyız"Yale Üniversitesi Konuk Araştırmacısı Michael Kwet:"Teknoloji devleri milyarca insanın nasıl düşündüğü ve hissettiğini biçimlendiriyor. Bir takım psikolojik hilelerle kullanıcıların bilinçaltı eğilimlerinden faydalanarak onların sitelerinde daha fazla zaman harcamasını ve daha fazla reklam izlemesini sağlıyorlar""Silikon Vadisi ve Çin'in oluşturduğu dijital toplumu reddeden üçüncü bir model bulmalıyız. Bu alternatif teknolojiler, yeni kanunlar, düzenlemeler ve eğitim gerektiriyor""Özgür ve açık kaynaklı yazılım alternatifleri artırılmalı. Bu, gözetim kapitalizmi ve dijital sömürgeciliğe karşı büyük bir zafer olacaktır"(Abdülkadir Günyol-Tolga Yanık/İstanbul)