Gündem / 3 Aralık 2018

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:01



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenecek Türkiye Venezuela İş Forumu'na katılacak.Erdoğan, Miraflores Sarayı'nda Maduro tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelere iştirak edecek Erdoğan ve Maduro, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Basın toplantısı öncesinde "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro tarafından Miraflores Sarayı'nda onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile görüşecek.(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin meslek içi eğitiminin açılış programına iştirak edecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Saray Engelsiz, Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenecek "Sosyal İçerme Yaklaşımı ile Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi" programına katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting Alanı'nda "Trafik Motosikletleri Teslim Töreni"ne ve Kızılcahamam'da "İl Göç Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.(İstanbul/10.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi"nin açılışında bulunacak.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin basına açıklamada bulunacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları takip ediliyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütü ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"na katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Ekim 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 10 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıDarbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Terör örgütünün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/9.30)Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Bursa/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçlarıyla sona erecek.(İstanbul/Malatya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın son maçında Afjet Afyonspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.(Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı)4- UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.(Dublin/16.30)5- Basketbolda 2019 Erkekler FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)6- TFF 3. Lig'de 15. haftanın son maçında 2. Grup'ta Elaziz Belediyespor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek.(Elazığ/13.00)ÖZEL HABER1- MEB, "yapay zeka" temalı uluslararası robot yarışması düzenleyecekMilli Eğitim Bakanlığınca, "yapay zeka uygulamaları" ana temasıyla düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyorMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz""2019'daki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz"(Ahmet Sertan Usul/Ankara)2- Tarihi Yarımada için "koruma" hamlesiKültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla alandaki kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya koyulacağı envanter çalışması başlattıOluşturulacak envanter doğrultusunda Tarihi Yarımada'nın koruma amaçlı imar planları da yeniden ele alınacak(Burcu Çalık/Ankara)3- Şehit Kulaksız'ın kanını yerde bırakmayan özel birlik, PKK'nın korkulu rüyası olduMuş'ta Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın özel harekat ve komando birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası olduBölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlıkla sürdüren "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birlik, yaklaşık 2,5 yılda sorumluluk alanlarında PKK'lı 40 teröristi etkisiz hale getirdiMuş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım:-"Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız"(İbrahim Yaldız -Yahya Sezgin/ Muş)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 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