GÜNDEM / 3 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.30/14.15/15.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansına katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ve Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplantı yapacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Teknopark İstanbul ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret edecek.(İstanbul/12.30/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılandığı dava takip ediliyor.(Sakarya/09.00)FETÖ/PDY kapsamında 27 sağlık çalışanının yargılandığı dava izlenecek.(Sakarya/10.00)FETÖ/PDY kapsamında Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 20 tutuksuz sanığın yargılanması sürdürülecek.(Kırıkkale/10.00)2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic ve Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile görüşecek.TİKA tarafından yapılan kreşin açılışına katılacak Kasapoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaçi ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.(Podgorica) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.K Grubu'nda Beşiktaş-Wolverhampton, J Grubu'nda Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Trabzonspor-Basel maçları oynanacak.(İstanbul/19.55/19.55/Trabzon/22.00) (Fotoğraflı)3- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Basketbolda THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda karşılaşacak.(Madrid/22.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya'nın Spartak Noginsk takımıyla karşı karşıya gelecek.(Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)6- Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)8- 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası sürüyor.(Antalya/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)ÖZEL HABER1- Somalili polislere "terörle mücadele" eğitimiSomalili polisler, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında alanlarında uzman eğitmenler tarafından sıkı ve disiplinli eğitimden geçiriliyorYaklaşık 6 hafta süren kursta meskun mahal operasyonları, temel tahrip, kara mayınları, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri gibi konularda eğitim veriliyorTeğmen Önder Yıldız:"Kursiyerlerimiz eğitimden sonra ülkelerinde mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcılara müdahale etme yetkilerine sahip olacaklar"Somalili Komiser Abdurrahman Abdullah Muhammed:"Burada öğrendiğimiz konuların ülkemizde çok yararlı olacağına inanıyorum. Açıkçası çok zorlandık, özellikle uygulamalı derslerde adeta nefesimiz kesildi"(Halil Fidan/İzmir)2- "Fahri sigara denetçiliği"ne STK'lerden tam destekSigara içme yasağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayata geçirileceğini açıkladığı "fahri sigara denetçiliği", sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarından tam destek aldıTürkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın:"Bugün 4207 sayılı yasada kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasak olmasına karşın birçok kapalı mekanda çeşitli şekillerde bu yasak deliniyor. Uygulamanın öncelikle bu hususta başarı sağlayacağını düşünüyorum. Kapalı alanda sigara içen vatandaş, 'Acaba etrafımda bir fahri müfettiş var mı?' düşüncesiyle hareket edecek ve en azından yasağı delmekten cayacaktır. Zaman içinde denetçilere verilecek yetkilerle sigara kullanımında ciddi bir düşüş gözleneceğini tahmin ediyoruz"Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram:"Pasif içici olmak istemeyen her bilinçli vatandaşın yasa ihlalini anında şikayet edebileceği merciler mevcuttur. Asıl mesele, bu şikayetlerin sonucunda müesseselere gerekli yaptırımlarının uygulanmamasıdır. Bu konuda da insan sağlığını önceleyen duyarlılığın ve yasal düzenlemelerin artarak devam edeceği konusunda dernek olarak inancımız tamdır"(Elif Küçük/İstanbul)3- Yöresel ürünlerde pazarlama stratejisi çağrısıTÜRKPATENT Başkanı Habip Asan:"Türkiye'nin coğrafi işaretlerden nasıl daha çok katma değer üreterek ekonomik kazanç elde ederize odaklanması gerekiyor""Coğrafi İşaretler Pazarlama Stratejisi Belgesi çıkarılarak, güçlendirilmiş coğrafi işaretlerimizi pazarlamalıyız"(Ayşe Böcüoğlu Bodur/ Muhammet Emin Horuz - Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.