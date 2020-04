GÜNDEM / 3 Nisan 2020

6 Nisan 19201- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.ÖZEL HABER1- Türk bilim insanları birden fazla hastaya yetebilecek "solunum cihazı aparatı" geliştirdiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezinde Türk hekimler ve mühendisler tarafından koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandıSBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:"Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız"METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız:"Solunum cihazını birden fazla hastada kullandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an için ürettiğimiz ürün en fazla iki hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulursa kullanılabilecek"(Duygu Yener/Ankara)2- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya martta ağır darbeYurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda 111 teröristi etkisiz hale getirerek, terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe vurduEtkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en u¨st karar organının üyesi Halide Tarı ve örgütün en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen de bulunuyorMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu 11 Mart'ta teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel ise tutuklandı(Yunus Okur/Erzurum)3- İstanbul Müftülüğü 3 bin personelle koronavirüsün etkisiyle mücadele için sahadaİstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı:"Yaklaşık 11 bin personelimiz var, bunun 3 bini şu an alanda aktif bir şekilde çalışmalara katkı sunuyor""Sokağa çıkacak vatandaşımız bunun doğuracağı olumsuzlukları dikkate almalı. Bir başkasının zararına yol açacak nitelikte bir tasarrufta bulunuyorsak orada kul hakkına giriyoruz demektir ki bu da dinen doğru değildir"(Mücahit Türetken/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

