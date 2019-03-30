Gündem / 30 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(İstanbul/10.30/11.30/12.30/13.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya gelecek.(Eskişehir/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Köşk ve Bozdoğan ilçelerindeki mitinglerde halka hitap edecek, Efeler İlçe Seçim Çadırı'nı ziyaret edecek.(Aydın/12.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çumra SKM buluşmasına, Güney Sınır Salon Toplantısı ile Bozkır, Hadim ve Taşkent buluşmalarına katılacak.(Konya/10.00/15.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avsallar Seçim Ofisinde, Ziraat Odasında ve MHP Seçim Ofisinde düzenlenecek geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.(Antalya/11.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde otobüsle selamlamada bulunacak, Sincan'da halka hitap edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.(Ankara/11.00/12.30/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılcahamam'da düzenlenecek "Sevgi Yürüyüşü"ne katılacak.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karşıyaka Merkez, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Gaziemir Abdullah Arda Mahallesi ve Buca Menderes Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.(İzmir/10.20/13.30/15.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp Fabrikası'nın açılışına katılacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla İBB Sarıyer Kültür Merkezinde gerçekleşecek.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor.2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Afyon Belediyespor-Banvit, TOFAŞ-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.(Mersin/Muğla/İstanbul/14.00/Kayseri/Samsun/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Fenerbahçe-Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.(İstanbul/14.00/15.00/Tokat/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"1 Nisan sabahı da istikrarın sürdüğü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra hükümet düzeyinde yapılan sistemle ilgili reformun, yerel yönetimlerle ilgili kısmını da gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Türkiye'de istikrarla ilgili herhangi bir problem kalmayacak""Vatandaşımızın birisi İYİ Parti'ye oy verdiği zaman o oy İYİ Parti'ye gitmiş olmayacak, CHP'ye gitmiş olacak, ya da CHP'ye verdiği zaman CHP'ye gitmeyecek HDP'ye gidecek. ya da 'Ben HDP'ye verdim' diyenin oyu İYİ Partiliye gidecek. Siyasi olarak birbirine benzemeyen siyasal tutumları bir araya getirmeye çalışan, en başta vatandaşın siyasal iradesine saygısızlık yapan, birtakım gizli kapaklı ilişkilerle bunu yürütmeye çalışan bir tutum var""Çıksınlar Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı, HDP eş başkanları milletin önüne bir kürsüde mitinglerini yapsınlar. Zaman zaman çeşitli yerlerde ortaya çıkan bu tablonun adını koysunlar""(Hüsamettin Cindoruk) Meclis Başkanlığı yapmış bir şahsın ağzından bu şekilde 'intikam' gibi bir ifadenin çıkması, geldiği bu yaşta onun için kara bir leke"(İbrahim Erikan/Adana)2- GRAFİKLİ - Adalet mücadelesi şehadetle biten savcı: Mehmet Selim Kirazİstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görev yaptığı İstanbul Adliyesi'nde şehit edilişinin 4. yılında anılıyorSiirtli Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin 6 çocuğundan biri olan şehit savcı, Mersin'de imam hatip lisesinde okuduğu dönemde terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştıAzmi ve çalışkanlığıyla terzi çıraklığından başarılı bir okul döneminin ardından hukuk fakültesini kazanarak savcılığa yükselen Kiraz, yakınları ve meslektaşlarınca örnek bir insan olarak gösterildiSavcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 şüpheliyle ilgili yargılama İstanbul İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor(Murat Kaya/İstanbul)3- Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 137 milyar liraya yükseldiHesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, şubatta 2018 yıl sonuna göre 3 bin 481 artarak 183 bin 607'ye ulaştıMilyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira oldu(Murat Birinci/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.