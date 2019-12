GÜNDEM / 31 Aralık 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için Ankara Şehir Hastanesine gidecek.(Ankara/23.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret edecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, 2019 yılı bitkisel üretim ile kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.(Ankara/15.00 - 20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'daki tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2020'da yeni şehir hastaneleri açılacak""İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi 2020'de devreye girecek""2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak"(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)2- "Simgelerin köprüsü"nde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründüİki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız sürüyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayaklarından her birinin yükseklikleri, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla 110 metreye yükseldi(Burak Akay/Çanakkale)3- Ortaköy'deki terör saldırısı 3. yılındaEğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda, çoğunluğu ülkeye gelen yabancı uyruklu turistlerden oluşan 39 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçtiOlayla ilgili açılan davada, Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyorBugüne kadar Silivri'de görülen davanın son duruşmasında mahkemece, bir sonraki celsenin 27 Ocak 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verildiDava sürecinde tüm sanıkların savunmaları alınırken, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov, suskun kalarak olayı aydınlatacak herhangi bir beyanda bulunmadıOlayın ardından kapanan ve mevzuata aykırı kısımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılan eğlence mekanının olduğu alan, otoparka dönüştürüldü(Murat Paksoy/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.