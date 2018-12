Gündem / 4 Aralık 2018

04 Aralık 2018 Salı 09:01



1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüşecek.(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grupları toplanacak.(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1-TBMM'denGenel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.(TBMM/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Merkezi'nde, ihtiyaç sahibi çocuklar ile gönüllü hayırseverleri bir araya getirerek hediye dağıtımına aracı olacak.(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna-Türkiye Tarım İş Forumu'na katılacak.(Kiev)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nın (BAKUTEL 2018) açılışına, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilgi İletişim Bakanları Toplantısı'na ve Azerbaycan-Rusya-Türkiye-İran Dörtlü Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)4- TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" ikinci gününde devam edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıDarbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'de başlayacak.A Grubu'nda VakıfBank, Çin'in Zhejiang, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan'ın Altay takımıyla karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/15.00/12.00)2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları başlayacak.Kupanın ilk gününde Sivas Belediyespor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Hatayspor, Nazilli Belediyespor-Göztepe, Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor, Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.(Sivas/13.00/Ankara/Aydın/14.45/Antalya/16.45/18.30/Rize/20.30) (Fotoğraflı)3- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi ağırlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)4- Türkiye A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.(Varşova/20.00)5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray, Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/18.00/20.15/20.15) (Fotoğraflı)6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Adıyaman Belediyespor, Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek.(Adıyaman/17.00)ÖZEL HABER1- 300 ovayı "tarımsal sit alanı"yla koruma hedefiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Parçalı tarım arazilerini birleştirmek için arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdik. 2003-2017 dönemindeki 14 yılda 5 milyon 700 bin hektar ve toplamda 6 milyon 150 bin hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdik""7 milyon hektar alanda 258 ovamızı 'tarımsal sit alanı' ilan ettik. Koruma altına alınan ova sayısının 2023 yılına kadar 300'e çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor"(Deniz Çiçek/Ankara)2- D-8'e "ulusal parayla kartlı ödeme" sistemiD-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari:"Ortak para birimi gelecekte olabilir ama kendi para birimlerimizi bir an önce 8 ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadan kullanmalıyız""Bir 'fintech' firmasıyla görüşme halindeyiz. Firma bize pek çok aplikasyonu içinde barındıran bir 'D-8 Ödeme Kartı' hazırlamaya çalışıyor""(Kartın özelliği) Türkiye'den kalkıp Malezya'ya gittiniz ve elinizde D-8 kartınız var, TL'nizi Ringgit'e veya dolara çevirmeden, herhangi bir kayba da uğramadan alışveriş yapmanızı sağlayacak. Yerli parayla ticaret ve D-8 kartı aynı zamanda yürütülen ayrı iki çalışma. İkisini de çok önemsiyoruz"(Kerem Kocalar/ Gaziantep)3- Madencilerin "ekmek mücadelesi"Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, dünyanın en zorlu meslekleri arasında gösterilen işlerini, büyük bir öz özveriyle sürdürüyor301 kişinin hayatını kaybettiği faciada sağ kurtulan maden işçisi Durmuş Yılmaz: "Facianın psikolojik etkilerini uzun süre atlatamadım. 3 çocuğum var onlara bakmak zorundaydım, defalarca psikolog geldi, terapi oldum. Madene tekrar geri girmek istemiyordum ama geçim derdi psikolojimin önüne geçti ve tekrar yer altına inmeye karar verdim"İsmail Güngör: "Hayatımın yarıdan fazlasını geçirdiğim ocak artık benim ikinci evim, çocuklarımın rızkını madenden çıkarıyorum. Ekmek paramız için alın terimizle çalışıyoruz"Cengiz Furuncu: "Madenciliği artık bir yaşam tarzı olarak görüyoruz. Kömür bizim varlık sebebimiz. 