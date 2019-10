GÜNDEM / 4 Ekim 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışına katılacak.(Rize/13.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Mengen ve Kıbrıscık belediyelerine ziyarette bulunacak, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine iştirak edecek.(Bolu/12.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.(Trabzon/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılacak.Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıl Dönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.(İstanbul/10.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışı ile milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanlarıyla toplantıya katılacak.(Eskişehir/10.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜRKPATENT Konferans Salonunda düzenlenecek "Savunma Sanayii'nde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı"na katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.(Ankara/14.30)4- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma hutbesi irat edecek, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde temel atma törenine katılacak.(Bursa/Balıkesir/12.58/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)KÜLTÜR SANAT1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile bir araya gelecek.(Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/Malatya/20.30) (Fotoğraflı)3- THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)4- TFF 1. Lig'de 7. hafta Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)5- Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'da sürüyor.(Doha) (Fotoğraflı)6- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.(Ulan Ude)7- 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası sürüyor.(Antalya/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)8- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Estonya ile karşı karşıya gelecek.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)9- Tokat Belediye Plevne, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2019 Erkekler Balkan Kupası'nda ev sahibi GIO Strumica takımıyla şampiyonluk maçında karşılaşacak.(19.30/Ustrumca)ÖZEL HABER1- Bakan Selçuk'tan 1 milyon öğretmene sahalarda buluşma çağrısıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşına Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılma çağrısında bulunduBakan Selçuk:"Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıkları tamamlandı, etkinlik bu ay başlatılacak""Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız"(Selma Kasap-Ahmet Sertan Usul/Ankara)2- "İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız"İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:"(Türkiye-Malezya-Pakistan'ın ortak televizyon kanalı projesi) İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir medya ve iletişim merkezi ve kanalı kuracağız. Dijital tabanlı olarak tasarlanabilecek bu platform, sosyal medya için aydınlatıcı videolar, belgeseller hazırlayacak, video haber üretimi yapacak. Bu modelde bir çağrı merkezi ve ihbar hattı, sinema filmleri için bir fon, sosyal medya kampanyaları, belli periyotlarda rapor ve kitap yayını da bulunuyor""Televizyon kanalı projesini, İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli bir imkan olarak görüyoruz""Gerekli irtibat sağlanarak taraf ülkeler derhal çalışmalara başladı. İslamabad'da üç ülkeden uzmanların katılımıyla teknik düzeyde bir çalışma toplantısı gerçekleştiriliyor""Girişim aynı zamanda İslamofobi ile ilgili bir izleme merkezi olarak konumlanacak. Ülke ülke İslamofobik olayları takip edip yayınlarda bu problemi ortaya koyan bir konsept düşünülüyor""Kanalın merkezinin İstanbul olmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Elbette diğer ülke başkentlerinde de temsilcilikler olacak. 