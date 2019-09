GÜNDEM / 4 Eylül 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak. AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.(Sivas/13.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve resmi törene katılacak, İmranlı Belediyesini ziyaret edecek ve halkla buluşacak, Sunay Akın gösterisine iştirak edecek.(Sivas/10.00 -18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda "Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEİK Türkiye - Çekya İş Forumu'na katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı TİGEM Polatlı İşletmesi'nde yapılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve Hilton Bosphorus'da düzenlenecek 10. Türkiye-İngiltere İş Forumu, Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşecek.(Sivas/11.00/İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.(Ankara/14.30)5- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten atılan işçileri ziyaret edip basın açıklaması yapacak.(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini İçeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(İstanbul/11.00)5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.Organizasyonun beşinci gününde A Grubu'nda Fildişi Sahili-Polonya ve Venezuela-Çin, B Grubu'nda Güney Kore-Nijerya ve Rusya-Arjantin, C Grubu'nda Porto Riko-Tunus ve İspanya-İran, D Grubu'nda da Angola-Filipinler ve İtalya-Sırbistan karşı karşıya gelecek.(Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30)2- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak.Diğer çeyrek final mücadelelerinde ise Sırbistan-Bulgaristan, İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları yapılacak.(Ankara/19.30/17.00/Lodz/19.00/21.30) (Fotoğraflı)3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İspanya ile karşılaşacak.(Walbrzych/19.30)5- Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Koca'dan okul döneminde beslenme uyarılarıSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Sağlıklı beslenme alışkanlığı, çocuklarımızın yalnızca büyüme ve gelişiminde değil okul başarısı üzerinde de etkili. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat süreleri kısalıyor, algılamaları azalıyor, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebiliyor, daha kolay hastalanıyorlar ve okul başarıları düşebiliyor""Bu noktada velilere ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlığının, yaşam boyu sürmesi gereken bir davranış biçimi olması gerektiği öğretilmeli""Beslenme saatlerinde, tüketimi önerilmeyen aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu besinler yerine peynir, yumurta, taze sebze ve meyve gibi besinler; gazlı ve diğer hazır içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyunun tercih edilmesi konusunda çocuklar uyarılmalı ve bu konuda veliler ile iş birliği yapılmalı""10 çocuktan biri hafta içi hiç oyun oynamıyor, her 5 çocuktan biri ise günde bir saatten az oyun oynuyor. Çocukların televizyon seyretme ve bilgisayarda zaman geçirme sürelerinin ise teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek arttığını görüyoruz"(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)2- Zorunlu göçün belgeleri kayıt altına alınıyorBulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350 bin kişinin yaşadıklarının unutulmaması için o döneme ait belge, fotoğraf, günlük ve görüntüler kayıt altına alınıyorBal-Türk Genel Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Orhan:"Şu anda İngilizce, Bulgarca ve Türkçe olmak üzere bugünleri unutturmayacak, bugünlerle ilgili belgelerin bilgilerin depolanabileceği, arşivlenebileceği bir web sitesi kurduk""Büyüklerimizden elde ettiğimiz bütün hatıraları, mektupları, fotoğrafları, yazışmaları, günlükleri elimize geçtikçe siteye yüklemeye başladık. Amacımız bütün dünyaya bunu duyurmak ve unutturmamak"(Şengül Azbay/Kocaeli)3- MEB, okullarda lider profesyonel yöneticiler programı başlattıMilli Eğitim Bakanlığınca, okul yöneticiliğinin profesyonel bir uzmanlık olması için "liderlik" temasıyla yaz döneminde düzenlenen mesleki eğitim programına 6 bin 500'ün üzerinde yönetici katıldıTürkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam bin 410 saat süren program, "kapsayıcı eğitim", "toplum temelli okul yönetimi", "okul gelişimi ve yönetimi", "öğretimsel liderlik", "insan kıymetleri yönetimi" ve "maddi kaynak yönetimi" olmak üzere 6 başlıktan oluştuMEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:"Eğitimlerden aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. 